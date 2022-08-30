İzmir Fatih Erkoç konseri saat kaçta? 30 Ağustos Fatih Erkoç ve Ahmet Baran konseri ne zaman, nerede yapılacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Büyük zaferin 100. yıl dönümünde birbirinden ünlü şarkıcılar da konser veriyor. İzmir'de de Fatih Erkoç ve Ahmet Baran 30 Ağustos'ta sevenleri ile bir ayara gelecek. Konseri sabırsızlıkla bekleyen binlerce kişi İzmir Fatih Erkoç ve Ahmet Baran konseri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? sorusuna yanıt arıyor.

İzmir Fatih Erkoç konseri saat kaçta? 30 Ağustos Fatih Erkoç ve Ahmet Baran konseri ne zaman, nerede yapılacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Büyük zaferin 100. yıl dönümünde birbirinden ünlü şarkıcılar da konser veriyor. İzmir'de de Fatih Erkoç ve Ahmet Baran 30 Ağustos'ta sevenleri ile bir ayara gelecek. Konseri sabırsızlıkla bekleyen binlerce kişi İzmir Fatih Erkoç ve Ahmet Baran konseri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? sorusuna yanıt arıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri İzmir'de oldukça renkli olacak. Büyük zaferin yıl dönümüne yakışır şekilde İzmir'de yürüyüşler, kutlamalar ve anmalar yapıldı. İzmir'de 30 Ağustos'ta da büyük bir konser verilecek. Fatih Erkoç ve Ahmet Baran 30 Ağustos'ta hayranları ile bir araya gelecek. Türk müziğinin hemen hemen her alanında kendini kanıtlamış, dokunduğu her şarkıyı hafızalara kazıyan sanatçı Fatih ERKOÇ ile Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kanun sanatçısı Ahmet BARAN'ın, özel bir orkestra eşliğinde gerçekleştireceği 30 Ağustos Zafer Bayramı ruhunu yansıtan eserlerin sahne şovlarıyla süsleneceği muhteşem konser, İzmirli sanatseverleri coşkuyla kucaklayacak.

İzmir Fatih Erkoç konseri saat kaçta?

İzmir'de 30 Ağustos'ta on binlerce kişiyle bir araya gelecek olan Fatih Erkoç ve Ahmet Baran konseri saat 21.00'de başlayacak. Konser yaklaşık olarak 1 saat sürecek.

30 Ağustos Fatih Erkoç ve Ahmet Baran konseri ne zaman, nerede yapılacak?

Fatih ERKOÇ ve Ahmet BARAN Konseri İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak. Konsere tüm vatandaşlar davetlidir.