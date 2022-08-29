İzmir Zeynep Bastık konseri ne zaman saat kaçta başlayacak? 30 Ağustos İzmir Zeynep Bastık konseri nerede? Konser ücretsiz mi, ücretli mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Zeynep Bastık İzmir'de hayranları ile buluşacak. On binlerce kişinin katılacağı konsere ilgi şimdiden oldukça fazla. Genç şarkıcıyı dinlemek isteyenler Zeynep Bastık konserinin ne zaman, nerede ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte 30 Ağustos İzmir Zeynep Bastık konserine dair detaylar...

İzmir Zeynep Bastık konseri ne zaman saat kaçta başlayacak? 30 Ağustos İzmir Zeynep Bastık konseri nerede? Konser ücretsiz mi, ücretli mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Zeynep Bastık İzmir'de hayranları ile buluşacak. On binlerce kişinin katılacağı konsere ilgi şimdiden oldukça fazla. Genç şarkıcıyı dinlemek isteyenler Zeynep Bastık konserinin ne zaman, nerede ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte 30 Ağustos İzmir Zeynep Bastık konserine dair detaylar...

Tüm Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Pek çok ilimizde de birbirinden ünlü sanatçılar ve şarkıcılar konserler vererek sevenleri ile bir araya geliyor. İzmir'de 30 Ağustos'ta ise gençlerin severek dinlediği Zeynep Bastık dev bir konser verecek. İzmir Zeynep Bastık konserine sayılı saatler kala konserin ne zaman ve nerede yapılacağı sanatçının hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

İzmir Zeynep Bastık konseri ne zaman?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer genç şarkıcının hayranlarını sevindiren açıklamayı sosyal medaydan yaptı. Soyer açıklamasında "Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100 yıldönümü kutlama programı kapsamında 30 Ağustos salı günü İzmirlilerle buluşuyor." dedi.

İzmir Zeynep Bastık konseri saat kaçta başlayacak?

İzmir'de 30 Ağustos'ta yapılacak olan Zeynep Bastık konseri akşam saatlerinde başlayacak. Konserin başlama saatinin 21:00 olduğu açıklandı. Konser saat 21:00'den sonra başlayacak. Zeynep Bastık hayranlarına 30 Ağustos'ta unutulmaz anlar yaşatacak.

30 Ağustos İzmir Zeynep Bastık konseri nerede?

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak olan konser İzmir'de Kültürpark Çim Alanda yapılacak.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100 yıldönümü kutlama programı kapsamında 30 Ağustos salı günü Kültürpark Çim Alanda İzmirlilerle buluşuyor.