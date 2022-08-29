Eyüp Sefo konseri saat kaçta? Eyüpsultan 30 Ağustos Sefo konseri nerede yapılacak? Sefo konseri ne zaman yapılacak? Son zamanların sevilen şarkıcılarından Sefo İstanbul Eyüpsultan'da sevenleri ile buluşacak. Büyük bir konserle hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak olan Sefo konserinin ne zaman saat kaçta ve nerede başlayacağı internette araştırılıyor. Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe tüm vatandaşlar davetlidir.

Eyüp Sefo konseri saat kaçta? Eyüpsultan 30 Ağustos Sefo konseri nerede yapılacak? Sefo konseri ne zaman yapılacak? Son zamanların sevilen şarkıcılarından Sefo İstanbul Eyüpsultan'da sevenleri ile buluşacak. Büyük bir konserle hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak olan Sefo konserinin ne zaman saat kaçta ve nerede başlayacağı internette araştırılıyor. Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe tüm vatandaşlar davetlidir.

Son zamanların en popüler şarkıcılarından olan Sefo Eyüpsultan'da büyük bir konser verecek. Genç müzik seveler arasında oldukça sevilen Sefo'nun konserine ilgi şimdiden oldukça fazla. Sefo kosnerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken sosyal medya hesabından duyurdu. Köken mesajında "Evet gençler hep birlikte “Bilmem miii” demek için hazır mıyız? Zafer Bayramı'nı Sefo ile ve tabi coşkuyla kutlayacağız. Hepinizi bekliyoruz." dedi.

Eyüp Sefo konseri saat kaçta?

Eyüpsultan'da 30 Ağustos'ta Sefo konser verecek. Konserin başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Eyüpsultan 30 Ağustos Sefo konseri nerede yapılacak?

Sefo konseri 30 Ağustos Salı akşamı Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde yapılacak. Dev konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Sefo konseri ne zaman yapılacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Eyüpsultan'da Sefo konseri yapılacak. Konser 30 Ağustos Salı günü yapılacak.