House of the Dragon 4. bölüm ne zaman çıkacak? House of the Dragon 4-5-6-7-8-9 ve 10. bölüm ne zaman? Son yılların en çok izlenen dizisi olarak tarihe geçen Game of Thrones dizisinin devamı olan House of the Dragon dizisi uzun bekleyişin ardından ilk bölümleri ile ekranlardaki yerini aldı. Dizi tutkunları tarafından ilk 3 bölümü izlenen dizide heyecanın dozu giderek artıyor. Targaryen hanedanlığını anlatan House of the Dragon dizisinin 4. bölümünün ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Game of Thrones dizisi tüm zamanların en çok izlenen, üzerine en çok yorum yapılan ve sonunun nasıl biteceği en çok merak edilen diziler arasında zirveye yerleşti. Dizinin çekim tekniği, senaryosu ve oyunculuk başarısı uzun süre konuşuldu. Game of Thrones hayranları 2019 yılında son bölümü yayınlanan dizinin bitmemesi için büyük bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanya karşısında yapımcılar Game of Thrones dizisinin geri geleceğini açıklamıştı. House of the Dragon adında yeni bir dizinin yapımlarına başlandığı duyurulmuş ve dizi tutkunları yeni diziyi sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. House of the Dragon'un ilk 3 bölümü izleyicisiyle buluştu. Heyacanla izlenen dizinin 4. bölümünün ne zaman başlayacağı internette araştırılmaya başlandı.

House of the Dragon 4. bölüm ne zaman çıkacak?

Game of Thrones dizisi 2019 yılında yayınlanan son bölüm ile ekranlara veda etti. Demir tahtta hakim olma mücadelesi sona ererken izleyiciler Game of Thrones dizisinin sona ermesine pek sıcak bakmadı. Yapımcışar da House of the Dragon dizisiyle izleyicilerin karşısına yeniden çıkmaya karar verdi. Projesine 2 yıl önce başlanan House of the Dragon dizisinin ilk bölümleri yayınlandı. 21 Ağustos Pazar günü ilk bölümü ile HBO Max'te izleyiciler ile buluşan dizinin 3. bölümü de geride kaldı. House of the Dragon 4. bölüm ne zaman çıkacak? sorusu dizi severler tarafından internette araştırılmaya başlandı. House of the Dragon 4. bölüm 11 Eylül'de ABD'de yayınlanacak.

House of the Dragon 4. bölüm çıktı mı?

House of the Dragon 4. bölüm henüz yayınlanmadı. Dizinin 3. bölümü henüz daha yeni göserime girdi. Dizi her hafta yeni bir bölüm ile izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin 4. bölümü 11 Eylül'de başlayacak. Türkiye'den dizi tutkunları 4. bölümü 12 Eylül'de izleyebilecek.

House of the Dragon Türkiye'de nasıl izlenir?

Dizi HBO Max platformunda yer alıyor. Dizinin yayın hakkı ülkemizde herhangi bir kanalda bulunmuyor. HBO Max ülkemizde faaliyette olmadığı için diziyi izlemek henüz mümkün değil.

House of the Dragon 4-5-6-7-8-9 ve 10. bölüm ne zaman?

House of the Dragon dizisi her hafta yeni bir bölüm ile izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin diğer bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. İşte House of the Dragon dizisinin diğer bölümleri ve çıkış tarihleri;

House of the Dragon 1 Bölüm 21 Ağustos

House of the Dragon 2. Bölüm 28 Ağustos

House of the Dragon 3. Bölüm 4 Eylül

House of the Dragon 4. Bölüm 11 Eylül

House of the Dragon 5. Bölüm 18 Eylül

House of the Dragon 6. Bölüm 25 Eylül

House of the Dragon 7. Bölüm 2 Ekim

House of the Dragon 8. Bölüm 9 Ekim

House of the Dragon 9. Bölüm 16 Ekim

House of the Dragon 10. Bölüm 23 Ekim

House of the Dragon konusu nedir?

House of the Dragon dizisi Game of Thrones dizisinin devamı niteliğindedir ancak dizi 200 yıl önceki olayları anlatıyor. House of the Dragon dizisi Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl öncesini konu ediniyor. Targaryen Hanesi'nin sonunun başlangıcını, "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen Targaryen arka arkaya savaşına giden ve bu savaşı kapsayan olayları tasvir eder.