House of the Dragon 4. bölüm ne zaman çıkacak? House of the Dragon 4. bölüm yayınlandı mı? soruları şu sıralar dizi severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Game of Thrones dizisinin devamı niteliğinde olan ve Targaryen hanedanlığını anlatan dizini ilk 3 bölümü yayınlandı. Dizi severler tarafından House of the Dragon 4. bölümün ne zaman çıkacağı merakla beklenmeye başlandı. İlk bölümü 22 Ağustos'ta yayınlanan dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenerek en çok izlenen diziler listesinde zirveye yerleşti.

House of the Dragon 4. bölüm ne zaman çıkacak? House of the Dragon 4. bölüm yayınlandı mı? soruları şu sıralar dizi severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Game of Thrones dizisinin devamı niteliğinde olan ve Targaryen hanedanlığını anlatan dizini ilk 3 bölümü yayınlandı. Dizi severler tarafından House of the Dragon 4. bölümün ne zaman çıkacağı merakla beklenmeye başlandı. İlk bölümü 22 Ağustos'ta yayınlanan dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenerek en çok izlenen diziler listesinde zirveye yerleşti.

Tüm zamanların en çok izlenen ve en sevilen dizilerinden olan Game of Thrones 2019 yılında yayınlanan son bölümü ile final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizi hayranları dizinin yeni versiyonlarının ekrana gelmesi için yapımcılara çağrı yapmış ve bununla ilgili kampanyalar başlatılmıştı. Beklenen haber 2 yıl önce duyurulmuştu. Game of Thrones dizisinin devamı iteliğinde olan bir dizi için yapım ekipleri çalışmaya başladıklarını açıkladı. Merakla beklenen dizinin ilk bölümü 22 Ağustos'ta yayınlandı.

House of the Dragon 4. bölüm ne zaman çıkacak?

House of the Dragon adlı yeni dizi HBO Max platformunda yayına başladı. İlk bölümü saatler içinde milyonlarca kez izlendi. Dizi saatler içinde HBO'nun izlenme rekorlarını alt üst etti. Ülkemizde de House of the Dragon dizisine büyük bir ilgi var. 1. bölümü ABD'de 22 Ağustos'ta yayınlanan dizinini ilk 3 bölümü geride kaldı. Heyecanın giderek arttığı dizinin 4. bölümü merakla bekleniyor. Dizi tutkunları House of the Dragon 4. bölüm ne zaman çıkacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin 4. bölümü 11 Eylül'de yayınlanacak. Ülkemizde ise yerel saat farklılığından dolayı dizi 12 Eylül'de başlayacak.

House of the Dragon 4. bölüm yayınlandı mı?

House of the Dragon dizisi henüz yayınlanmadı. Dizi haftalık olarak gösterime giriyor. Her hafta bir bölümün yayınlandığı dizide 4. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. House of the Dragon dizisi 4. bölüm 12 Eylül'de yayınlanacak. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen dizinin ilk 3 bölümü yayınlandı ve diziye olumlu geri dönüşler alındı.

House of the Dragon bölümleri

Game of Thrones dizisinin devamı House of the Dragon'un 1. sezonu 10 bölümden oluşuyor. Dizi haftalık olarak ekranlara gelecek. Her yeni bölüm bir hafta aralıkla HBO Max'de yayınlanacak. İşte House of the Dragon dizisinin yeni bölüm tarihleri;

1. Sezon 1 Bölüm 21 Ağustos 2022

1. Sezon 2. Bölüm 28 Ağustos 2022

1. Sezon 3. Bölüm 4 Eylül 2022

1. Sezon 4. Bölüm 11 Eylül 2022

1. Sezon 5. Bölüm 18 Eylül 2022

1. Sezon 6. Bölüm 25 Eylül 2022

1. Sezon 7. Bölüm 2 Ekim 2022

1. Sezon 8. Bölüm 9 Ekim 2022

1. Sezon 9. Bölüm 16 Ekim 2022

1. Sezon 10. Bölüm 23 Ekim 2022

House of the Dragon Netflix'te var mı?

House of the Dragon dizisi şu anda sadece HBO Max platformunda yer alıyor. Dizi Netflix'te yer almıyor.

House of the Dragon dizisi nasıl ve nereden izlenir?

House of the Dragon dizisini ülkemizde legal yoldan izlemek mümkün değil. Dizi HBO Max'de yayınlanıyor ve HBO Max platformu ülkemizde hizmet vermiyor.

House of the Dragon hakkında

House of the Dragon, Game of Thrones'un (2011-2019) öncesini anlatan bir Amerikan fantastik drama televizyon dizisidir. Her iki seri de George R. R. Martin'in A Song of Ice and Fire romanlarından uyarlanmıştır. House of the Dragon, Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için yaratıldı; Diziyi Condal ve Miguel Sapochnik yönetiyor. Ateş ve Kan romanının bölümlerine dayanan dizi, Game of Thrones olaylarından yaklaşık 200 yıl önce ve Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl önce geçiyor. Targaryen Hanesi'nin sonunun başlangıcını, "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen Targaryen veraset savaşına giden ve bu savaşı kapsayan olayları tasvir eder.

House of the Dragon, Birleşik Krallık'ta Ekim 2019'da, Temmuz 2020'de döküm ve ana çekimler Nisan 2021'de başlayacak şekilde doğrudan seri siparişi aldı. Dizi 21 Ağustos 2022'de başladı ve ilk sezonu on bölümden oluşacak.