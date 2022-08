House of the Dragon nerede çekiliyor? House of the Dragon dizisi hangi ülkede çekildi? Dünya dizi tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones dizisinin devamı niteliğinde olan ver Targeryan hanedanlığını anlatan dizi uzun beklemenin ardından izleyicisi ile buluştu. HBO Max platformunda yayınlanan dizi görsel efektleri ile göz doldurdu. İzleyiciler dizide geçen mekanların nerede, hangi ülkede olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte House of the Dragon dizisinin çekildiği ülkeler...

Game of Thrones: House of the Dragon dizisinin ilk bölümü 21 Ağustos tarihinde ABD'de yayınlandı. Dizi bundan 2 yıl önce duyurulmuştu ve yıllarca beklemenin ardından gösterime giren dizinin ilk bölümü izlenme rekorları kırdı. HBO Max platformunda dizinin ilk bölümü 10 milyondan fazla kişi tarafından anlık olarak izlendi. Dizi izleyicilerden tam not almayı başardı. Game of Thrones dokusunun devam ettiği dizinin nerelerde, hangi ülkede çekildiği de izleyiciler tarafından merak ediliyor.

House of the Dragon nerede çekiliyor?

House of the Dragon dizizi dünyanın çeşitli ülkelerinde doğal ve mimari güzelliklerin olduğu yerlerde çekiliyor. Dizi tek bir ülkede çekilmiyor. Özellikle Avrupa mimarisinin sıkça yansıtıldığı dizi Akdeniz ülkeleri ağırlıklı olmak üzere çekiliyor.

House of the Dragon dizisi hangi ülkede çekildi?

Dizide pek çok sahnede gerçek meydanlara ve köylere yer verildi. İşte House of the Dragon dizisinin çekildiği ülkeler;

1. Portekiz

Dizinin bazı sahneleri Portekiz'de çekildi. Portekiz'in Monsanto Köyü arnavut kaldırımları ve tarihi dokusu ile tercih edilen alanlar arasında.

2. İngiltere

İngiltere'nin bulutlu ve kapalı havası diziye ayrı bir hava katıyor. İngiltere'nin Cornwall Bölgesi'nde dizinin bazı sahneleri çekiliyor.

3. Hırvatistan

Hırvatistan Game of Thrones dizisine de uzun süre ev sahipliği yapmıştı. Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde House of the Dragon çekimleri de devam ediyor.

4. İspanya

Akdenis mimarisinin en önemli ülkelerinden biri olan İstpanya'da da House of the Dragon'un çekimleri yapılıyor. İspanya'nın Caceres kenti diziye farklı bir hava katıyor.

5. Kuzey İrlanda

Kuzey İrlanda'nın The Dark Hedges bölgesi de dizide sıkça izleyiciye gösteriliyor. The Dark Hedges yaşlı ağaçları ile biliniyor.

6. İzlanda

Soğuk olması ile bilinen İzlanda'da da House of the Dragon dizisinin çekimleri yapılıyor. Şelaleler, buzullar ve aktif volkanların ülkesi İzlanda'da Svínafellsjökull'da çekimler yapılıyor. .