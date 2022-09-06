İzmir Kordon'da Tarkan konseri tarifesi: Balkonlar 500 dolar, tekneler 8 bin TL

9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Kordon'da düzenlenecek Tarkan konseri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kordon'daki pek çok mekan kişi başı 625 ile 1000 TL'lik fiyat uygulamasını hayata geçirdi. Balkonlu evler 100 dolardan başlayıp 500 dolara kadar kiraya verilirken kiralık teknelerin fiyatları ise 8 bin liradan başlıyor.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de pek çok etkinlik planlanıyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenecek artırılmış gerçeklik destekli interaktif teatral şov, toplam 8 bölümden oluşacak ve yaklaşık 40 dakika sürecek.

180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik şov deneyimi yaşatılacak. 1300 metrekarelik LED ekranın kullanılacağı gösteriyi aynı anda yüz binlerce kişi izleyebilecek. Gecenin finalinde ise Tarkan konser verecek.

Rezervasyonlar doldu

Tarkan'ın konseri nedeniyle Kordon'daki kafe ve restoranların rezervasyonları haftalar öncesinden doldu. Kordon'daki pek çok mekan 9 Eylül'e özel kişi başı 625 ile 1000 TL'lik fiyat uygulamasını hayata geçirdi.

Aynı zamanda konser alanı civarındaki konut sahiplerinin de güne özel organizasyonlar düzenlediği ileri sürüldü.

Tarkan konseri için Kordon'daki balkonlu evler, geceliği 100 dolardan başlayıp 500 dolara kadar kiraya veriliyor. Kiralık teknelerin fiyatları ise 8 bin liradan başlıyor. .