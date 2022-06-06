Genel Müdür Yardımcısı ek gösterge kaç olacak? Şube müdürü ve ilçe müdürü ek gösterge kaç? Milyonlarca kamu personelini ilgilendiren 3600 ek göstergelerde önemli gelişmeler yaşandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kamu çalışanlarına 600 puan ek gösterge verileceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca Genel Müdür, Şube Müdürü, İlçe Müdürü ek göstergelerine dair de detayları paylaştı.

Genel Müdür Yardımcısı ek gösterge kaç olacak? Şube müdürü ve ilçe müdürü ek gösterge kaç? Milyonlarca kamu personelini ilgilendiren 3600 ek göstergelerde önemli gelişmeler yaşandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kamu çalışanlarına 600 puan ek gösterge verileceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca Genel Müdür, Şube Müdürü, İlçe Müdürü ek göstergelerine dair de detayları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Bunun için şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 600 ek göstergeye yükseltilecektir." dedi.

Genel Müdür Yardımcısı ek gösterge kaç olacak?

Erdoğan açıklamasında Genel Müdür Yardımcısı ek göstergelerine dair de detayları paylaştı. Erdoğan Genel müdür yardımcısının ek göstergelerinin 3600'den 4400'e çıkacağını duyurdu.

Şube müdürü ve ilçe müdürü ek gösterge kaç?

Şube müdürü ve ilçe müdürünün ek göstergesi ise 2200'den 3000'e çıkarılacak.

Ek gösterge yasası ne zaman çıkacak?

3600 ek göserge kapsamı daha da genişletildi. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren ek göstergelerine kavuşacak. Ayrıca tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gidildi.

3600 ek gösterge ile emekli maaşı ne kadar artacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemeye ilişkin verdiği örnek şu şekilde: ''Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak.

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