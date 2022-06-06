Ek göstergelerde 600 puanlık artış maaşa etkisi | 600 ek gösterge artışı ne demek? 600 ek gösterge ile maaşlar artar mı? (Öğretmen, polis, hemşire)

Ek göstergelerde 600 puanlık artış maaşa etkisi | 600 ek gösterge artışı ne demek? 600 ek gösterge ile maaşlar artar mı? 3600 ek gösterge konusunda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek tüm memurlara 600 puanlık ek gösterge artışı yapılacağını belirtti. Peki 600 puan ek gösterge artışı ile memur emekli ve memur çalışan maaşlarının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı.

Ek göstergelerde 600 puanlık artış maaşa etkisi | 600 ek gösterge artışı ne demek? 600 ek gösterge ile maaşlar artar mı? 3600 ek gösterge konusunda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek tüm memurlara 600 puanlık ek gösterge artışı yapılacağını belirtti. Peki 600 puan ek gösterge artışı ile memur emekli ve memur çalışan maaşlarının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı.

Cumhrubaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak duruma geldik. İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaltesizliğe yol açacağını gördük. Bunun için tüm memurlarımızın ek gösterlerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. Önümüzdeki yılbaşından itibaren yararlanılacak." dedi.

600 ek gösterge maaşa etkisi

600 ek göstergelerin maaşlara etkisi memurlar tarafından merak ediliyor. 600 ek göstegenin çalışan memur maaşlarına çok fazla etkisi olması beklenmiyor.

600 ek gösterge memur emekli maaş ve ikramiyesi artacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." 600 ek puan ile emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde ise büyük bir artış olması bekleniyor.