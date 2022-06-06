Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergelerde sona doğru gelinirken 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşı düşer mi? 3600 ek gösterge öğretmen, imam, polis, hemşire maaşı azalır mı? 3600 ek gösterge maaşı düşürür mü? soruları pek çok memur ve emekli tarafından sorulmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda hükümet 3600 ek göstergeler konusunda çalışmalara başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen son dakika açıklamasına göre 3600 ek göstergede kapsam genişletildi. 3600 ek göstergede çalışan memur maaşlarının nasıl olacağı da büyük merak konusu.

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergelerde sona doğru gelinirken 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşı düşer mi? 3600 ek gösterge öğretmen, imam, polis, hemşire maaşı azalır mı? 3600 ek gösterge maaşı düşürür mü? soruları pek çok memur ve emekli tarafından sorulmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda hükümet 3600 ek göstergeler konusunda çalışmalara başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen son dakika açıklamasına göre 3600 ek göstergede kapsam genişletildi. 3600 ek göstergede çalışan memur maaşlarının nasıl olacağı da büyük merak konusu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek göstergelere ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik. 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik. Yarın Kabine toplantısı sonrası detayları açıklayacağım." dedi. ERdoğan'ın açıklaması ile kamu personelleri 3600 ek gösterge ile maaşlarda artış olup olmayacağını merak ediyor.

3600 ek gösterge ile öğretmen maaşı düşer mi?

3600 ek gösterge çalışamlarının başladığı ilk günlerde çalışan memur maaşlarının çok az bir miktarda düşüş olabileceği iddiları gündeme gelmişti. Ancak 3600 ek gösterge ile maaşlarda düşüş olmasının şu anda beklenmediği belirtiliyor. 140 TL maaşlarda düşüş olmasının beklendiği iddiları aylar öncesinden gündeme gelmişti. Ancak hayat pahalılığının arttıüı son günlerde maaşlarda düşüş olması bekleniyor.

3600 ek gösterge öğretmen, imam, polis, hemşire maaşı azalır mı?

360 ek gösterge ile maaşlarda bir azalma beklenmiyor. Aksine çok küçük de olsa maaşlarda artış olması bekleniyor. Ayrıca 3600 ek gösterge ile emekli maaşlarında ciddi bir artış olacak. Emekli ikramiyelerinde de binlerce liralık artış olacak.

3600 ek gösterge maaşları düşürüp düşürmeyeceği net olarak önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 3600 ek göstergenin 2023 yılında yasallaşması bekleniyor.

3600 ek gösterge maaşı düşürür mü?

Cem Kılıç 3600 ile öğretmen maaşlarında düşüş olup olmayacağına ilişkin şunları belirtmişti: Öğretmenleri ele alalım, şu anda 3000 ek gösterge sahibi bir öğretmen 7956 lira görev aylığı alıyor, ocak ayı itibarı ile emekli aylığı da 5627 lira, ek gösterge 3600'e çıkarsa maaşında diğer gruplar gibi bir azalma var, 100 liraya yakın ama emekli aylığı 5627 liradan 6861 liraya çıkıyor, 1234 lira ciddi bir artış. Ve keza diğer gruplarda olduğu giib 45 bin lira da ikramiye artı bir rakam ortaya çıkıyor. 3600 ek gösterge konusu mevcut maaştan ziyade emekli maaşı ve ikramiye üzerinde olumlu bir etki yaratacak.

3600 ek gösterge ile emekli öğretmen maaşı artacak mı?

3000 ek göstergesi 3600'e çıkan bir öğretmenin emekli maaşı 5 bin 627'den 6 bin 861 TL'ye çıkması bekleniyor. Mevcut emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL'den 247 bin 408 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge ile emekli Polis maaşı artacak mı?

2200 ek göstergeden 3600 ek göstgergeye çıkan polis emeklisinini maaşı 5 bin 571 TL'den 6 bin 961 TL'ye çıkacak. Polis emekli ikramiyesi ise 3600 ek gösterge ile 200 bin 258 liradan 250 bin 408 TL'ye yükselecek. .