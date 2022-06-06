Lise mezunu 3600 ek gösterge | Öğretmen, Hemşire, Polis, KİT lise mezunu 3600 ek gösterge verilecek mi? 3600 ek gösterge lise mezunu memurlara var mı? Lise mezunu olarak memuriyet hayatına başlamış ve memuriyeti devam eden binlerce kişi 3600 ek göstergenin kendilerini kapsayıp kapsamadığını merak ediyor. 3600 ek göstergede kapsama alanı genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada '4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik' dedi. Peki lise mezunu, hemşire, KİT personellerine 3600 ek gösterge verilecek mi?

Lise mezunu 3600 ek gösterge | Öğretmen, Hemşire, Polis, KİT lise mezunu 3600 ek gösterge verilecek mi? 3600 ek gösterge lise mezunu memurlara var mı? Lise mezunu olarak memuriyet hayatına başlamış ve memuriyeti devam eden binlerce kişi 3600 ek göstergenin kendilerini kapsayıp kapsamadığını merak ediyor. 3600 ek göstergede kapsama alanı genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada "4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik" dedi. Peki lise mezunu, hemşire, KİT personellerine 3600 ek gösterge verilecek mi?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3600 ek gösterglerde. Geçtiğimiz aylarda 3600 ek göstergelerle ilgili çalışma başlatılmıştı. Çalışamda sona doğru gelinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik.4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik. Yarın Kabine toplantısı sonrası detayları açıklayacağım." dedi.

Lise mezunu 3600 ek gösterge

3600 ek göstergelerin kapsamı en çok tartışılan konulardan biriydi. Erdoğan açıklamasında kapsamın genişletildiğini belirtti. Lise mezunu memurlar ve emekliler de kendilerine 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladı. 2 yıllık üniversite (önlisans) mezunlarının 3600 ek gösterge kapsamında olduğu iddiası lise mezunlarını da heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan taslakta 2 yıllık mezunların da 3600 kapsamında bulunduğu iddia edildi.

Öğretmen, Hemşire, Polis, KİT lise mezunu 3600 ek gösterge verilecek mi?

Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin hatrı sayılır bir oranını lise mezunları oluşturuyor. Lise mezunu olarak memur olan ve lise mezunu olarak emekli olan memurlar 3600 ek gösterge konusunda umutlu. Dar kapsamlı formülde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri kapsanıyordu.Statüye göre belirlenmesi durumunda eğitim durumu dikkate alınmaksızın lise mezunu hemşire, polis, din görevlileri 3600 ek göstergeden faydalanacak.

3600 ek gösterge lise mezunu memurlara var mı?

3600 ek göstergenin lise mezunlarına verilip verilmeyeceği ilerleyen günlerde kesinlik kazanacak.