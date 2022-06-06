600 ek gösterge maaşa etkisi | 600 puan ek gösterge yükseltilirse ne olur? 600 ek gösterge ile emekli maaşı, ikramiye ne kadar artar? Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek göstergelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama geldi. Erdoğan memurlar arasında ayrıcalık olmaması için tüm memurlara 600 ek puan göstergesi verileceğini açıkladı. Peki 600 ek gösterge ile memurların maaşları ne kadar artacak?

600 ek gösterge maaşa etkisi | 600 puan ek gösterge yükseltilirse ne olur? 600 ek gösterge ile emekli maaşı, ikramiye ne kadar artar? Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek göstergelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama geldi. Erdoğan memurlar arasında ayrıcalık olmaması için tüm memurlara 600 ek puan göstergesi verileceğini açıkladı. Peki 600 ek gösterge ile memurların maaşları ne kadar artacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek göstergelere ilişkin önemli açıklamalar geldi. Erdoğan tüm meurlara 600 ek gösterge verileceğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğim sözü tutuyoruz. Memurlarımızın ek göstergeleriyle ilgili çalışmaları tamamladık. Meclis'imizin takdirine sunacağımız aşamaya getirdik. Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

600 ek gösterge maaşa etkisi

600 ek göstergelerin maaşlara etkisi memurlar tarafından merak ediliyor. 600 ek göstegenin çalışan memur maaşlarına çok fazla etkisi olması beklenmiyor.

600 ek gösterge memur emekli maaş ve ikramiyesi artacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." 600 ek puan ile emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde ise büyük bir artış olması bekleniyor. .