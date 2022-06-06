Sözleşmeli memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi? KİT ve BİT personeline 3600 ek gösterge var mı? soruları yüz binlerce memur tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda başlanan 3600 ek gösterge çalışmalarında kapsamın genişletildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı Sözleşmeli kamu personelleri de kendilerine 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğini merakla bekliyor. İşte 2022 3600 ek göstergelere dair yaşanan son gelişmeler...

Sözleşmeli memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi? KİT ve BİT personeline 3600 ek gösterge var mı? soruları yüz binlerce memur tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda başlanan 3600 ek gösterge çalışmalarında kapsamın genişletildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı Sözleşmeli kamu personelleri de kendilerine 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğini merakla bekliyor. İşte 2022 3600 ek göstergelere dair yaşanan son gelişmeler...

Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek göstergelere ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. 3600 ek göstergelerin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayacağı açıklanmıştı. Ancak son gelen açıklamalara göre 3600 ek göstergenin kapmsama alanı oldukça genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdopan konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum."

Sözleşmeli memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi?

3600 ek göstergelerin 2 yıllık ünivrsite mezunlarını da kapsayacağı belirtiliyor. Sözleşmeli personellerin de 3600 ek gösterge ksapsamında olması bekleniyor. 3600 ek göstergelerin kapsama alanının ilerleyen günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

KİT ve BİT personeline 3600 ek gösterge var mı?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde sözleşmeli olarak görev yapan personel de 3600 ek göstergeden yararlanacaktır. KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personel emeklilik açısından memurların tabi olduğu emeklilik rejimine tabidir. Daha açık ifadeyle 01.10.2008 tarihinden önce sözleşmeli olanlar 5434 sayılı Kanun'a tabi olacak, 01.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeli personel de 5510 sayılı Kanun'un 4/c maddesine tabi olacaklardır. KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personel arasında 3600 ek göstergeden yararlanacak personel unvanları yer almaktadır. Yani müdür yardımcısı, hemşire ve öğretmen unvanlarında sözleşmeli personel bulunmaktadır.

3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı?

3600 ek gösterge ile kamu personellerinin maaşlarında da artış yaşanacak. Ancak bu artış çok büyük rakamlar olmayacak. 3600 ek göstere asıl emekli maaşlarında büyük artışa neden olacak. Ayrıca emekli ikramiyelerinde de 3600 ek gösterge ile binlerce liralık atış olacak. 30 yıllık hizmet süresi varsa emekli ikramiyesinde 45 bin liraya yakın artış sağlanacak. 25 yıllık hizmeti olan polis, hemşire, din görevlisi 38 bin lira daha fazla ikramiye alacak.

Türkiye'de kaç memur var?

2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vesaire) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personel istihdam eden kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.