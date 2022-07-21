Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Sanem kim? Yeşim Çelebi kimdir, nereli, kaç yaşında? Gelsin Hayat dizisi Sanem'in gerçek adı ne? 21 Temmuz'da ilk bölümü yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sanem rolünü oynayan oyuncu da izleyicilerden tam not aldı. Sanem'in kim olduğu ve hangi oyuncu olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Sanem kim? Yeşim Çelebi kimdir, nereli, kaç yaşında? Gelsin Hayat dizisi Sanem'in gerçek adı ne? 21 Temmuz'da ilk bölümü yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sanem rolünü oynayan oyuncu da izleyicilerden tam not aldı. Sanem'in kim olduğu ve hangi oyuncu olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Show TV ekranlarında yeni bir dizi yayın hayatına merhaba dedi. Dizi ilk bölüğmü ile 21 Temmuz'da izleyicisi ile buluştu. Dizide Sanem karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu seyirciler tarafından internette araştırılmaya başlandı. işte Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Sanem'i canlandıran oyuncu ve hayat hikayesi...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Sanem kim?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sanem karakterine genç oyuncu Yeşim Çelebi canlandırıyor. Yeşim Çelebi genç yaşına rağmen pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Yeşim Çelebi kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yeşim Çelebi Türk dizi, sinema ve reklam oyuncusudur. Yeşim Çelebi oyunculuğa küçük yaşlarda merak salmıştır. Gelecek vadeden oyuncular arasında yer alan Yeşim Çelebi eğitimini İngiltere'de tamamladı.

London Academy of Music & Dramatic Art (Londra Müzik ve Dramatik Sanat Akademisinde) eğitim alan Yeşim Çelebi Tiyatro alanında kendisini geliştirmiştir. Pek çok tiyatro oyununda da yer alan Yeşim Çelebi aynı zamanda çeviriler de yapmaktadır.

Ladyfingers adlı kısa filmdeki performası ile dikkatleri çeken Yeşim Çelebi ilk dizi deneyimini 2021 yılında Kırık Hayatlar isimli diziyle yaşadı. Dizide Esin Kocabey karakterini canlandıran Yeşim Çelebi bu rolü ile dizi oyunculuğu alanında kendisini gösterdi.

Yeşim Çelebi son olarak 2022 yılında Show TV'de yayınlanan elsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sanem karakterini canlandırdı.

Yeşim Çelebi'nin rol aldığı dizi ve filmler

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Kırık Hayatlar

Ladyfingers (Kısa Film)