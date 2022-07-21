Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Gizem kim? Gelsin Hayat dizisi Gizem'i kim oynuyor? Gizem'in gerçek adı ne? Show TV'de yaz dönemine yeni diziler ile girmeye devam ediyor. İddialı yapımlarla izleyiciyi sayısını artırmak isteyen Show TV dram türündeki Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisini izleyicilerin beğenisine sundu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu oldukça ilgi çekti. Dizide Gizem karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Gelsin Hayat dizisi Gizem'in hayatı ve dizideki rolü...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Gizem kim? Gelsin Hayat dizisi Gizem'i kim oynuyor? Gizem'in gerçek adı ne? Show TV'de yaz dönemine yeni diziler ile girmeye devam ediyor. İddialı yapımlarla izleyiciyi sayısını artırmak isteyen Show TV dram türündeki Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisini izleyicilerin beğenisine sundu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu oldukça ilgi çekti. Dizide Gizem karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Gelsin Hayat dizisi Gizem'in hayatı ve dizideki rolü..

Show TV ekranlarında 21 Temmuz'dan itibaren yeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yayın hayatına başladı. Dizinin oyuncuarı ve karakterleri de izleyicilerden tam not almayı başardı. Dizide yardımcı karakterlerden biri olan Gizem'in kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Gizem kim?

Dizide Gizem karakterini genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş canlandırıyor. Genç oyuncu pek çok dizi ve filmde rol aldı. Reklam çekimlerinde de yer alan Nilsu Berfin Aktaş'ın başrol deneyimi de vardır.

Gelsin Hayat dizisi Gizem'i kim oynuyor?

Gelsin Hayat dizisinde Gizem karekterini genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş oynamaktadır.

Nilsu Berfin Aktaş kimdir?

Ankara'da 1998 yılında dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş oyunculuğa küçük yaşlarda merak saldı.

Nilsu Berfin Aktaş çocukluğundan bu yana oyunculuk eğitimleri aldı ve kendisini geliştirdi. Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı.

Nilsu Berfin Aktaş "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde Gökçe karakteriyle adını duyurdu. Ardından 2021 yılında Benim Hayatım adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Nilsu Berfin Aktaş 2022 yılında Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini canlandırıyor.

Nilsu Berfin Aktaş'ın dizileri

2021 - Benim Hayatım

2019 - Show TV / Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe Karakteri

2019 - Rastlantı

2018 - Geleceğin Star

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