Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Melek kim? Gelsin Hayat dizisi Melek (Rojbin Erden) kimdir? Show TV'nin yeni projesi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizi ilk bölümü ile 21 Temmuz Perşembe günü ekranlara geldi. Dizide Melek karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Melek kim? Gelsin Hayat dizisi Melek'i (Rojbin Erden) kimdir? Show TV'nin yeni projesi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizi ilk bölümü ile 21 Temmuz Perşembe günü ekranlara geldi. Dizide Melek karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Show TV'de yayınlanmaya başlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yaz döneminin en iddilı yapımlarından biri. Dram türünde olan dizinin BKM imzası ile ve Gani Müjde senaristliğinde ekranlara geliyor. Diziye ilgi oldukça fazla. Dizinin oyuncuları ve konusu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Melek karakterini canlandıran genç oyuncunun kim olduğu Google'da en çok aratılan konular arasında.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Melek kim?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Melek karakterini genç ve yetenekli oyuncu Rojbin Erden canlandırıyor. Rojbin Erden pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Gelsin Hayat dizisi Melek (Rojbin Erden) kimdir?

Rojbin Erden son zamanların en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor.

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rojbin Erden İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunudur.

Rojbin Erden daha önce modellik yapıyordu ancak oyunculuk alanında kendini gösterme fırsatı yakalayammıştı. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmanın hayalini kuran Rojbin Erden ilk oyunculuk deneyiminin Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile yaptı. Genç oyuncu bu dizide Melek karakterini canlandırdı.

Rojbin Erden dizileri

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Melek, TV Dizisi 2022)