Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Yeliz kim? Gelsin Hayat dizisi Yeliz'i Ayşe Kırca kimdir? Ayşe Kırca Levent Kırca'nın kızı mı? Show TV'nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21 Temmuz Perşembe günü ilk bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Yeliz karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu izleyiciler tarafında merak ediliyor.?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Yeliz kim? Gelsin Hayat dizisi Yeliz'i Ayşe Kırca kimdir? Ayşe Kırca Levent Kırca'nın kızı mı? Show TV'nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21 Temmuz Perşembe günü ilk bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Yeliz karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu izleyiciler tarafında merak ediliyor? İşte Gelsin Hayat dizisinde Yeliz'i canlandıran oyuncu ve hayat hikayesi...

Show TV ekranlarında yeni bir dizi yayın hayatına merhaba dedi. Dizi ilk bölüğmü ile 21 Temmuz'da izleyicisi ile buluştu. Dizide Yeliz karakterinin kim olduğu ve hangi oyuncunun Yeliz'i canlandırdığı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Yeliz kim?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Yeliz karakterine genç oyuncu Ayşe Kırca canlandırıyor. Ayşe Kırca genç yaşına rağmen pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Gelsin Hayat dizisi Yeliz'i Ayşe Kırca kimdir?

Ayşe Kırca, 2 Mayıs 1994'te İstanbul'da doğdu. Carrie Pilby (2016), Sol Yanım (2020) ve Mavide Ölümsüzlük (2015) adlı yapımlarda rol aldı.

New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca pek çok oyunda rol aldı.

Ayşe Kırca senaristlerin ve yönetmenlerin yakından takip ettiği bu okulun avantajını kullanarak ilk oyunculuk deneyimini Hollywood filmi ile yaşadı. ‘Carrie Pilby' filmi için birçok kişi arasında yaşanan elemeler sonucu seçilen Ayşe Kırca, 2016 yılında oyunculuğa başladı.

Carrie Pilby filminde ana karakterin arkadaşı bir garsona hayata veren Ayşe Kırca performansı ile beğeni topladı.

Ayşe Kırca, Gaye Sökmen Ajans'a bağlı olarak çalışmaktadır.

Susan Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu “The Intern” filmiyle ilk deneyimini kazanmıştır.

Ayşe Kırca, Carrie Pilby filminde rol almadan önce 2015'de ‘Immortality in Blue' projesinde kısa da olsa rol alma şansı elde etmiştir.

Ayşe Kırca Müjdat Gezen'in 2019 yılında hem yazdığı hem de yönettiği Pera Müzikalinde yer almıştır. Ayşe Kırca şimdilerde başrollerinde Cansel Elçin, Defne Samyeli, Tolga Mendi, Özge Yağız gibi isimlerin rol aldığı Star TV'de ekrana getirilen Sol Yanım dizisinde Yasemin karakterini canlandırmıştı. Ayşe Kırca son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Yeliz karakterini canlandırmıştır.

Ayşe Kırca Levent Kırca'nın kızı mı?

Ayşe Kırca, Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızıdır.