Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Aylin kim? Sanem Babi kimdir? Gelsin Hayat dizisi Aylin (Sanem Babi) nereli, kaç yaşında? Show TV'nin yeni dizisi 21 Temmuz'da ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Dizi konusu kadar oyuncuları ile de oldukça dikkat çekti. Dizide Aylin karakterini canlandıran oyuncu da performansı ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Aylin karakterini hangi oyuncunun oynadığı internette sıkça araştırılıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Aylin kim? Sanem Babi kimdir? Gelsin Hayat dizisi Aylin (Sanem Babi) nereli, kaç yaşında? Show TV'nin yeni dizisi 21 Temmuz'da ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Dizi konusu kadar oyuncuları ile de oldukça dikkat çekti. Dizide Aylin karakterini canlandıran oyuncu da performansı ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Aylin karakterini hangi oyuncunun oynadığı internette sıkça araştırılıyor.

Yaz dönemine oldukça iddialı giren Show TV yeni dizisi "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" adlı dizisini izleyicilere sunuyor. Dram türünde olan dizi BKM imzası ile ekranalra geliyor. Dizinin senaryosu da usta isim Gani Müjde tarafından kalame alındı. İlk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde ekranlara gelecek olan dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. Başrollerini Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın yer aldığı dizide Aylin karakterini canlandıran oyunucunun kim olduğu da merak ediliyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Aylin kim?

Show TV'nin iddialı dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Aylin karakterini genç oyuncu Sanem Babi canlandırıyor. Sanem Babi gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. Sanem Babi pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Sanem Babi kimdir?

Sanem Babi 1999 yılında düyaya geldi. Sanem Babi Türk dizi oyuncusudur.

Oyunculuağa küçük yaşlarda merak salan Sanem Babi eğitimini de bu yönde tamamlamıştır.

Sanem Babi Haliç Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2014 yılında Karışık Kaset filmiyle oyunculuk hayatına merhaba diyen Sanem Babi ardından pek çok dizide rol almıştır.

Sanem Babi son olarak ilk bölümü 21 Temmuz 2022'de Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Aylin karakterini canlandırdı.

Sanem Babi 170 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındadır.

Sanem Babi dizi ve filmleri

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Aylin, TV Dizisi 2022)

Karışık Kaset (Gökçe, Sinema Filmi 2014)