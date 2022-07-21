Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Songül kimdir? Gelsin Hayat dizisi Songül polis kim, gerçek adı ne? Songül'ü kim oynuyor? Show TV'nin iddialı dizilerinden biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 21 Temmuz'da ilk bölümü ile ekranlara merhaba diyecek. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ise şimdiden dizi hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Dram türünde olan dizinin senaryosu Gani Müjde tarafından yazıldı. Dizide idealist polis memuru Songül'ü canlandıran oyucunun kim olduğu da merak ediliyor. İşte Gelsin Hayat dizisi Songül'ün oynayan oyuncunun adı...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Songül kimdir? Gelsin Hayat dizisi Songül polis kim, gerçek adı ne? Songül'ü kim oynuyor? Show TV'nin iddialı dizilerinden biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 21 Temmuz'da ilk bölümü ile ekranlara merhaba diyecek. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ise şimdiden dizi hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Dram türünde olan dizinin senaryosu Gani Müjde tarafından yazıldı. Dizide idealist polis memuru Songül'ü canlandıran oyucunun kim olduğu da merak ediliyor. İşte Gelsin Hayat dizisi Songül'ün oynayan oyuncunun adı...

Show TV yaz dönemime yep yeni ve iddialı yapımlarla girmeye devam ediyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin oyuncuarı ve karakterleri de izleyicilerden tam not almayı başardı. Dizide başrol karakterlerinden biri olan polis memuru Songül'ün kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Songül kimdir?

Tanık koruma programına giren mafya babası Sadi Payaslı'nın eşi rolünü oynamayı kabul eden idealist polis memuru Songül'ün kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ankara emniyetinin tanınmış polislerinden biri olan Songül, babasının katilini bulmak için tayin olmak istediği İstanbul'a Sadi Payaslı sayesinde geliyor. Songül, eski mafya lideri Sadi Payaslı'nın karısı rolünü üstlenip düzmece bir evlilikle İstanbul'a yerleşmeyi ve Payaslı'nın hem koruma hem kontrol memuru olmayı kabul ediyor. Dizide Songül polisi genç oyuncu Devrim Özkan canlandırmaktadır. Devrim Özkan pek çok dizi ve filmde rol almıştır. İşte Devrim Özkan'ın hayatı ve biyogragfisi...

Gelsin Hayat dizisi Songül polis kim, gerçek adı ne?

Gelsin Hayat dizisinde Songül karekterini genç oyuncu Devrim Özkan oynamaktadır.

Devrim Özkan kimdir?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 yılında Muğla'da dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda lisans eğitimini tamamlayan Devrim Özkan Rüya dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle kendisini tanıttı. Bu dizideki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan ardından Vatanım Sensin, Vuslat gibi yapımlarda da yer aldı. Show Tv ekranlarında yayınlanan ‘Ramo' adlı dizide ise Nehir karakterini canlandıran Devrim Özkan son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterini canlandırıyor.

Başak burcu olan Devrim Özkan, 1.73 boyunda ve 52 kilo ağırlığındadır.

Devrim Özkan'ın oynadığı diziler

2020 - Ramo ( Tv Dizsi ) Nehir

2019 – Vuslat (Feride) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Havva) (TV Dizisi)

2017 – Rüya (İpek) (TV Dizisi)

.