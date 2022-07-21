Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncuları kimler? Gelsin Hayat dizisi konusu ne? Show TV yaz dönemine oldukça iddialı yapımlarla giriş yapmaya devam ediyor. 21 Temmuz'da yayın hayatına başlayacak olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin oyuncuları ve karakterleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Genç ve yetenekli oyuncuların bir araya geldiği dizinin konusu da oldukça ilgi çekici. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncuları ve konusu.

Show TV'nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 21 Temmuz Perşembe günü ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Dizi BKM imzalı dizi oldukça iddilı şekilde yayına başlıyor. Diziyi merak eden vatandaşlar Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncuları kimler? Gelsin Hayat dizisi konusu ne? sorularına yanıt arıyor. Yaz döneminin en iddialı dizilerinden biri olmaya aday olan Gelsin Hayat dizinin reytinglerde nasıl bir başarı sergileyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncuları kimler?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinib başrolünde Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan yer alıyor. Dizinin diğer oyuncuları ise şöyle: Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez.

Gelsin Hayat dizisi oyuncuları ve rolleri

Ertan Saban Sadi Payaslı

Özge Özberk Derya

Devrim Özkan Songül

Nilsu Berfin Aktaş Gizem

Burak Demir Oğuz

Özgü Delikanlı Mert

Mustafa Açılan Araz

Ayşe Kırca Yeliz

Onur Özer Zülfikar

Sanem Babi Aylin

Rojbin Erden Melek

Ali Berge Can

Melisa Bostancıoğlu Sevda

Furkan Murat Uğur Bora

Sercan Gülbahar Yaver

Yeşim Çelebi Sanem

Deniz Sarıkaş Ozan

Murat Göçmez Vural

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi konusu nedir?

Hakkında herkesin yorum yaptığı ‘Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyecek.

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan ‘Sadi Payaslı' ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin birinci bölümünde yer altı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan ‘Yedi Emin', düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine beklenmedik bir karar alıp emniyete teslim olarak mafyanın çökertilmesine yardımcı olur.

‘Yedi Emin' kayıtlara ölü olarak geçer ve o günden sonra hayatına ‘Sadi Payaslı' olarak devam etmeye başlar. Coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'nde göreve başlayan ‘Sadi Payaslı', oraya yanında komiser 'Songül' ile birlikte yerleştirilir. Karabayır Lisesi'nin tek misafiri ‘Sadi Payaslı' değildir.

Islahevinden Adalet Bakanlığı'nın pilot okul uygulamasıyla çıkan ‘Can', ‘Melek', ‘Zülfikar', ‘Mert' ve ‘Aylin' de bu lisede eğitim görecektir. Hepsinin içeri girme sebebi de hikâyeleri de farklıdır…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi hangi gün saat kaçta yayınlanacak?

Dizinin ilk bölümü 21 Temmuz'da Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi her perşembe akşamı saat 20.00'de Ana Haber bülteninin ardından başlayacak. .