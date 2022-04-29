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TIMETURK / GENEL / Gaziantep'te bayramda otobüs, tramvay ücretsiz mi? 1 Mayıs arife günü Gaziantep'te otobüsler bedava mı? Arefede Gaziantep'te otobüs paralı mı, ücretsiz mi?

Gaziantep'te bayramda otobüs, tramvay ücretsiz mi? 1 Mayıs arife günü Gaziantep'te otobüsler bedava mı? Arefede Gaziantep'te otobüs paralı mı, ücretsiz mi?

Gaziantep'te bayramda otobüs, tramvay ücretsiz mi? 1 Mayıs arife günü Gaziantep'te otobüsler bedava mı? Arefede Gaziantep'te otobüs paralı mı, ücretsiz mi? soruları Gaziantep'de yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ramazan ayının sonlarına doğru gelindikçe bayram tatili için planlar yapılmaya başlandı. Gaziantep'ta bayramını geçirecek olanlar da aile ziyaretlerine gitmek için belediye otobüslerini kullanacak. Peki Gaziantep'te bayramda belediye otobüsleri ücretsiz mi olacak? Ramazan bayramı arifesinde 1 Mayıs'ta Gaziantep'te otobüs ve tramvay bedava mı?

41 Dakika Önce
2022-04-29 17:42:10
Gaziantep'te bayramda otobüs, tramvay ücretsiz mi? 1 Mayıs arife günü Gaziantep'te otobüsler bedava mı? Arefede Gaziantep'te otobüs paralı mı, ücretsiz mi?

Gaziantep'te bayramda otobüs, tramvay ücretsiz mi? 1 Mayıs arife günü Gaziantep'te otobüsler bedava mı? Arefede Gaziantep'te otobüs paralı mı, ücretsiz mi? soruları Gaziantep'de yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ramazan ayının sonlarına doğru gelindikçe bayram tatili için planlar yapılmaya başlandı. Gaziantep'ta bayramını geçirecek olanlar da aile ziyaretlerine gitmek için belediye otobüslerini kullanacak. Peki Gaziantep'te bayramda belediye otobüsleri ücretsiz mi olacak? Ramazan bayramı arifesinde 1 Mayıs'ta Gaziantep'te otobüs ve tramvay bedava mı?

Gaziantep Türkiye'nn en kalabalık kentlerinden biri. 2 buçuçuk milyondan fazla kişinin yaşadığı kentte Ramazan bayramını geçirmek isteyenler belediye otobüsleri ve toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin beklenen açıklama nihayet geldi.

Gaziantep'te bayramda otobüs, tramvay ücretsiz mi?

Gaziantep'te Ramazan bayramı boyunca belediye otobüsleri ve metro vatadandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Gaziantep'te havaların da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar bayram tatilinde akraba ziyaretleri yapacak ve kenti gezme fırsatı yakalayacak. Gaziantep'te 1-2-3-4 Mayıs günlerinde belediyeye ait toplu taşıma araçları bedava olacak.

1 Mayıs arife günü Gaziantep'te otobüsler bedava mı?

Ramazan bayramı arifesi bu sene resmi tatil günlerinden olan 1 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs arife gününde Gaziantep'te toplu taşımalar da ücretsiz olacak. Vatandaşlar arife günü otobüs ve tramvay seferlerine bedava binebilecek.

Arefede Gaziantep'te otobüs paralı mı, ücretsiz mi?

Büyükşehir Belediyesi Gazi Ulaş A.Ş'ye bağlı tramvay ve otobüsler, Ramazan Bayramında vatandaşların şehir genelinde aile, akraba, ve mezarlık ziyaretlerini ücretsiz şekilde gerçekleştirebilmeleri için 1 Mayıs ile 4 Mayıs tarihleri arasında tüm gazi şehirliler için ücretsiz olacak.

Öte yandan zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için Arefe günü yoğun bir şekilde denetim yapacağı ve bayram boyunca şehirde dilenci, seyyar satıcı ve izinsiz işportacılara karşı da tedbirlerin arttırılacağı da belirtildi.

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