Antalya'da 1 Mayıs arife günü otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs arefe Antalya'da toplu taşıma bedava mı? Antalya'da 1 Mayıs arife otobüs, tramvay, Antray ücretsiz mi? Antalya'da yaşayan vatandaşlar Ramazan bayramı arifesinde marketlere ve çarşılara giderek bayram hazırlıklarını tamamlayacak. Antalya'da 1 Mayıs'a denk gelen arife günü otobüslerin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi. Antalya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'na denk gelen Ramazan bayramı arefe günü toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Antalya'da 1 Mayıs arife günü otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs arefe Antalya'da toplu taşıma bedava mı? Antalya'da 1 Mayıs arife otobüs, tramvay, Antray ücretsiz mi? Antalya'da yaşayan vatandaşlar Ramazan bayramı arifesinde marketlere ve çarşılara giderek bayram hazırlıklarını tamamlayacak. Antalya'da 1 Mayıs'a denk gelen arife günü otobüslerin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyordu. Beklenen açıklama Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Ramazan bayramına az bir süre kala vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak için arife gününü bekliyor. Arife günü tatilde olan milyonlarca kişi alışveriş yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. Antalya'da yaşayan vatandaşlar da kent genelinde 1 Mayıs arife günü otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Antalya'da 1 Mayıs arife günü otobüsler ücretsiz mi?

Antalya'da Ramazan bayramı boyunca Analya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlları ücretsiz olacak. Aynı zamanda 1 Mayıs Arife günü de otobüsler vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

1 Mayıs arefe Antalya'da toplu taşıma bedava mı?

Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı araçları, Antray ile nostalji tramvayı 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Ramazan bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleri vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Antalya'da 1 Mayıs arife otobüs, tramvay, Antray ücretsiz mi?

Antalya Büyükşehir Belediyesi halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına toplu ulaşımda vatandaşları sevindirecek bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 1 Mayıs işçi bayramı ile 2, 3 ve 4 Mayıs olmak üzere 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antray nedir?

AntRay, Türkiye'nin Antalya kentinde bulunan bir tramvay sistemidir. Sistem, ilk olarak 1999 yılında nostaljik tramvay hattı (T2) ile açılmış olup çağdaş (modern) tramvay hatları (T1A ve T1B) ise Aralık 2009 tarihinde açılmıştır. Sistem toplam 48 km. uzunlukta olup, 69 istasyona sahiptir. .