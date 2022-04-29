Arife günü Bursa'da otobüsler indirimli mi, ücretsiz mi? 1 Mayıs Arefe Bursa otobüsler bedava mı? Bursa'da 1 Mayıs Pazar otobüs, metro ücretli mi? Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamladı. Bursa'da Arife günü bayram alışverişine çıkacak olanlar BURULAŞ otobüslerinin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. Ramazan bayramı arefesi normalde yarım gün resmi tatildir. Ancak 2022 yılında arife 1 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs tam gün resmi tatillerdendir.

Arife günü Bursa'da otobüsler indirimli mi, ücretsiz mi? 1 Mayıs Arefe Bursa otobüsler bedava mı? Bursa'da 1 Mayıs Pazar otobüs, metro ücretli mi? Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamladı. Bursa'da Arife günü bayram alışverişine çıkacak olanlar BURULAŞ otobüslerinin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. Ramazan bayramı arefesi normalde yarım gün resmi tatildir. Ancak 2022 yılında arife 1 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs tam gün resmi tatillerdendir.

Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar şimiden hazırlıklarını tamamladı. Tatil planı yapanlar bavullarını topladı. Bursa'da yaşayan vatandaşlar da bayramda havaların da güzel olmasını fırsat bilerek kent turu yapmak istiyor. Bursa'da arife günü için otobüslerin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu pek çok kişi merak ediyor.

Arife günü Bursa'da otobüsler indirimli mi, ücretsiz mi?

Ramazan bayramı arifesi bu sene 1 Mayıs'a denk geliyor. Bayram arifeleri normalde yarım gün resmi tatildir. Ancak 1 Mayıs tam gün resmi tatiller arasındadır. 1 Mayıs arife günü Bursa'da otobüslerin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğumerak ediliyor. Bursa'da 1 Mayıs'ta otobüslerin ücretli olması bekleniyor.

1 Mayıs Arefe Bursa otobüsler bedava mı?

1 Mayıs arefe günü Bursa'da BURULAŞ otobüs ve metrolarının ücretli olacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi sahibi olmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçebilirsiniz. Vatandaşlar ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0850 850 99 16 numarasından BURULAŞ Çağrı Merkezi'ne bildirebilecekler.

Bayramda toplu taşımalar ücretsiz mi?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek.

BURULAŞ nedir?

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesidir. BursaRay, Burtram ve otobüs işletmeciliği ile Bursa kent içi ulaşımı sağlar. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de BURULAŞ işletmektedir. Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çalışan BBBUS otobüslerini de işletmektedir.[1] Şehir içi otopark işletmesi Burbak'da Burulaş tarafından işletilmektedir.