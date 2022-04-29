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TIMETURK / GENEL / Adana'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Adana'da Ramazan bayramı otobüs bedava mı? Adana'da 1 Mayıs arife otobüsler ücretsiz mi, ücretli mi?

Adana'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Adana'da Ramazan bayramı otobüs bedava mı? Adana'da 1 Mayıs arife otobüsler ücretsiz mi, ücretli mi?

Adana'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Adana'da Ramazan bayramı otobüs bedava mı? Adana'da 1 Mayıs arife otobüsler ücretsiz mi, ücretli mi? soruları Adana'da yaşayan vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. Adana'da geçtiğimiz yıllarda dini bayramlarda toplu taşımalar vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermişti. Ramazan bayramını Adana'da aile ziyaretleri ile geçirmek isteyenler Adana'da belediye otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki Ramazan bayramında ve 1 Mayıs Arife günü Adana'da otobüsler bedava mı?

2 Saat Önce
2022-04-29 16:46:21
Adana'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Adana'da Ramazan bayramı otobüs bedava mı? Adana'da 1 Mayıs arife otobüsler ücretsiz mi, ücretli mi?

Adana'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Adana'da Ramazan bayramı otobüs bedava mı? Adana'da 1 Mayıs arife otobüsler ücretsiz mi, ücretli mi? soruları Adana'da yaşayan vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. Adana'da geçtiğimiz yıllarda dini bayramlarda toplu taşımalar vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermişti. Ramazan bayramını Adana'da aile ziyaretleri ile geçirmek isteyenler Adana'da belediye otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki Ramazan bayramında ve 1 Mayıs Arife günü Adana'da otobüsler bedava mı?

Bereket ve ağfiret ayı olan Ramazan ayının sonuna gelindi. Ramazan bayramını karşılamak üzere olan milyonlarca kişi bayramda kentlerinde toplu ulaşımların bedava olup olmadığını merak ediyor. Pek çok belediye bayram boyunca otobüs, metro seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Adana'da yaşayan vatandaşlar da Adana'da bayramda otobüsler ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor.

Adana'da bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Adana Büyükşehir Belediyesi resmi plakalı otobüs ve metro seferleri bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz olacak. 2022 Ramazan bayramını Adana'da geçirecek olanlar Adana'yı doyasıya ücretsiz olarak gezebilecek.  Ramazan bayramında Adana Büyükşehir Belediyesi tüm hatlarda otobüs ve metroda ücretsiz taşıma hizmeti verecek.

 

İzmir, İstanbul ve Ankara gibi şehirler Ramazan bayramında eleriyelere ait toplu taşımanın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Adana'da Ramazan bayramı otobüs bedava mı?

Adana'da Ramazan bayramında toplu taşımalarala ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar talep ve şikayetlerini Alo 153 hattına iletebilecek. Adana'da bayramda otobülerin ücretsiz olduğu açıklandı. Adana'da akraba ziyaretleri ve kenti gezmek isteyenler Belediye taşımalarına ücret ödemeyecek. 

Adana'da 1 Mayıs arife otobüsler ücretsiz mi, ücretli mi?

Adana'da bayram arifesi 1 Mayıs'ta otobüslerin durumu da araştırılıyor. Adana'da Arife günü kabristan ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için de Eski Vilayetten, Buruk, Asri, Kabasakal, Küçükoba ve Akkapı mezarlıklarına ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. 

Ramazan bayramında hangi yollar ve köprüler ücretsiz?

Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Ramazan bayramı ne zaman?

Arefe günü Arifesi: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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