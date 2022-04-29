Bursa'da bayramda otobüsler ücretsiz mi, indirimli mi? Ramazan bayramında Bursa'da otobüsler bedava mı? Bursa'da otobüs, metro bayramda ücretli mi? Ramazan bayramı tatili nedeniyle milyonlarca kişi memleketlerine gitti. Ramazan bayramını yaşadıkları illerde geçirecek olanlar da bayramda otobüs seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bursa'da da havaların güzel olmasını fırsat bilenler ailesiyle birlikte kenti gezmek istiyor. Peki Ramazan bayramında Bursa'da BURULAŞ otobüsleri ücretsiz mi yoksa indirimli mi? Bursa'da bayramda otobüsler paralı mı?

Bursa'da bayramda otobüsler ücretsiz mi, indirimli mi? Ramazan bayramında Bursa'da otobüsler bedava mı? Bursa'da otobüs, metro bayramda ücretli mi? Ramazan bayramı tatili nedeniyle milyonlarca kişi memleketlerine gitti. Ramazan bayramını yaşadıkları illerde geçirecek olanlar da bayramda otobüs seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bursa'da da havaların güzel olmasını fırsat bilenler ailesiyle birlikte kenti gezmek istiyor. Peki Ramazan bayramında Bursa'da BURULAŞ otobüsleri ücretsiz mi yoksa indirimli mi? Bursa'da bayramda otobüsler paralı mı?

Bursa'da yaşayan binlerce kişi Ramazan bayramında kent ulaşımının ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Ramazan bayramında köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına karar verilmişti. Milyonlarca araç sahibi Karayolları sorumluluğunda olan yollardan ve köprülerden bayram boyunca ücretsiz geçiş yapabilecek. Ayrıca pek çok büyükşehir de bayramda toplu taşımaların ücretsiz olmasına karar verdi. Peki Bursa'da bayramda otobüsler ücretsiz mi olacak? Bursa'da toplu taşıma bedava mı, indirimli mi?

Bursa'da bayramda otobüsler ücretsiz mi, indirimli mi?

Bursa'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de 2022 Ramazan bayramında kent içi ulaşımların ücretisz olmasına karar verebilir.

Bursa'da otobüs, metro bayramda ücretli mi?

Toplu taşıma ile ilgili Resmi Gazete'de karar yer aldı. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Burulaş nedir?

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesidir. BursaRay, Burtram ve otobüs işletmeciliği ile Bursa kent içi ulaşımı sağlar. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de BURULAŞ işletmektedir. Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çalışan BBBUS otobüslerini de işletmektedir. Şehir içi otopark işletmesi Burbak'da Burulaş tarafından işletilmektedir.