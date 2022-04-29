Konya'da Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Konya'da 1 Mayıs Arife günü otobüs, tramvay ücretsiz mi? Konya Ramazan bayram ve arife toplu taşıma bedava mı? Ramazan bayramı bu sene koronavirüs kısıtlamaları olmadan geçirilecek. Akraba ve arkadaş ziyaretleri yapmak isteyenler toplu taşımaların ücretsiz olup olamayacağını merak ediyor. Konya'da yaşayan vatandaşlar Konya'da otobüsler ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi vatandaşları sevindiren duyuruyu yaptı. Peki Konya'da 1 Mayıs Arife günü otobüs ve tramvay bedava mı yoksa paralı mı?

Konya'da Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Konya'da 1 Mayıs Arife günü otobüs, tramvay ücretsiz mi? Konya Ramazan bayram ve arife toplu taşıma bedava mı? Ramazan bayramı bu sene koronavirüs kısıtlamaları olmadan geçirilecek. Akraba ve arkadaş ziyaretleri yapmak isteyenler toplu taşımaların ücretsiz olup olamayacağını merak ediyor. Konya'da yaşayan vatandaşlar Konya'da otobüsler ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi vatandaşları sevindiren duyuruyu yaptı. Peki Konya'da 1 Mayıs Arife günü otobüs ve tramvay bedava mı yoksa paralı mı?

Mübarek ramazan ayının sonlarına gelindi. Milyonlarca Müslüman Ramazan bayramının sevincini ailesiyle, sevdikleriyle yaşayacak. Ramazan bayramı tatilini fırsat bilerek şehir dışına, memleketlerine ve tatile giden vatandaşlar bayram tatilinin 9 gün çımasını bekliyordu ama olmadı. Konya'da bayramı geçirecek olan vatandaşlar Konya'da toplu taşımanın bedava mı yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyordu.

Konya'da Bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Konya'da Ramazan bayramında Konya Büyükşehir Belediyesi araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Konya'da bayram süresince ulaşımda pazar tarifesi uygulanacak.

Konya'da 1 Mayıs Arife günü otobüs, tramvay ücretsiz mi?

Ramazan bayramında otobüslerin ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Peki 1 Mayıs Pazar Arife günü Konya'da otobüsler bedava mı? Konya'da 1 Mayıs Arifede toplu taşıma araçları ücretli hizmet verecek. Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olacak.

Konya'da otoparklar arife ve bayramda ücretsiz mi?

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek.