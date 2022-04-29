Antalya'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Antalya'da bayramda toplu taşıma (otobüs, metro, Antray) bedava mı, ücretli mi? Antalya'da 1 Mayıs Arife ücretsiz mi?

Antalya'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Antalya'da toplu taşıma (otobüs, metro, Antray) bayramda bedava mı, ücretli mi? Antalya'da 1 Mayıs Arife ücretsiz mi? soruları Antalya'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Pek çok büyükşehirde Ramazan bayramı nedeniyle belediyelere bağlı toplu ulaşımlar ücretsiz oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs, metro ve tramvay seferlerinin ramazan bayramında ücretli mi yoksa paralı mı olduğu araştırılıyor. İşte Antalya bayramda toplu taşımalara dair detaylar...

Antalya'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Antalya'da toplu taşıma (otobüs, metro, Antray) bayramda bedava mı, ücretli mi? Antalya'da 1 Mayıs Arife ücretsiz mi? soruları Antalya'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Pek çok büyükşehirde Ramazan bayramı nedeniyle belediyelere bağlı toplu ulaşımlar ücretsiz oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs, metro ve tramvay seferlerinin ramazan bayramında ücretli mi yoksa paralı mı olduğu araştırılıyor.

Anralya'da ikamet eden milyonlarca kişi Ramazan bayramı tatili nedeniyle kenti doyasıya gezmek istiyor. Kovid-19 kısıtlaması olmadan, akraba ve arkdaş ziyaretleri de yapacak olan Antalyalılar bayramda şehir içi toplu ulaşımın ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağını merak ediyor. Antalya'da yaşayanları sevindiren açıklama nihayet geldi.

Antalya'da bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Analya'da Ramazan bayramı boyunca vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Antalya'da bayramda toplu taşıma (otobüs, metro, Antray) bedava mı, ücretli mi?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı araçları Antray ile nostalji tramvayı Bayramın 3 günü ücretsiz olacak.

1 Mayıs Arife günü Analya'da otobüsler ücretsiz mi?

Antalya'da arife günü yani 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda otobüsler ve diğer toplu taşıma araçları bedava olacak.

Antalya'da toplu taşıma Ramazan bayramında bedava mı?

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 1 Mayıs işçi bayramı ile 2, 3 ve 4 Mayıs olmak üzere 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.