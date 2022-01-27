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TIMETURK / GENEL / Fettah Dahak kimdir? Yalnız Kurt Fettah Dahhak'ı kim oynuyor? Dahhak ne demek?

Fettah Dahak kimdir? Yalnız Kurt Fettah Dahhak'ı kim oynuyor? Dahhak ne demek?

Fettah Dahak kimdir? Yalnız Kurt Fettah Dahhak'ı kim oynuyor? Dahhak ne demek? ATV ekranlarında 28 Ocak Cuma günü ilk bölümü yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncularının kim olduğu merak ediliyor. Dizinin yayınlanan son fragmanında Yalnız Kurt Altay'ın Fettah Dahak adında bir ajana karşı savaş vereceğinden bahsediliyor. İzleyiciler de Fettah Dahak'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Yalnız Kurt dizisinde Fettah Dahak'ı hang oyuncu oynuyor.

2 Saat Önce
2022-01-27 15:13:19
Fettah Dahak kimdir? Yalnız Kurt Fettah Dahhak'ı kim oynuyor? Dahhak ne demek?

Fettah Dahak kimdir? Yalnız Kurt Fettah Dahak'ı kim oynuyor? Dahak ne demek? ATV ekranlarında 28 Ocak Cuma günü ilk bölümü yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncularının kim olduğu merak ediliyor. Dizinin yayınlanan son fragmanında Yalnız Kurt Altay'ın Fettah Dahak adında bir ajana karşı savaş vereceğinden bahsediliyor. İzleyiciler de Fettah Dahak'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Yalnız Kurt dizisinde Fettah Dahak'ı hang oyuncu oynuyor.

Yalnız Kurt dizi izleyicisiyle bululmaya hazırlanıyor. Dizinin son fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragmanda geçen Fettah Dahhak'ınn kim olduğu da izileyiciler tarafından merak edilip araştırılmaay başlandı. Fragmanda Fettah Dahak için şunlar denildi: "Fettah Dahak isimli şahsın Amerikalılar hesabına ajanlık faaliyetinde bulnduğu tespit edildi. Dahak Hint İran mitolojisinde insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılandır."

Yalnız Kurt Fettah Dahhak'ı kim oynuyor?

Yalnız Kurt dizisinde Fettah Dahhak'ın kim oynadığı henüz bilinmiyor. Dizi yayınlandıktan sonra oyuncu kadrosuna dair daha detaylı bilgi verilecektir.

Dahhak ne demek?

Dahhak, Zahhak ya da Zohak, İran mitolojisinde şeytani bir figür.

Avesta gibi antik İran Zerdüşt metinlerinde "Azi Dahaka" olarak da geçer. Bu metinlere göre Zohak, Ehrimen'in oğlu ve Ahura Mazda'nın düşmanıdır.

Hükümdar Cemşid'den sonra İran ve Turan tahtına oturan beşinci hükümdarıdır. Efsaneye göre, zulmü ve kötülüğü seven Dahhak'ın omzunda ejderha ve yılan başına benzer iki kemik çıkar. Dönemin hekimleri bu durumun çaresini bulamamışlardır. Günün birinde şeytan hekim kılığına girmiş ve Hükümdar Dahhak'a çarenin hastalığın üzerine insan beyni sürmek olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Dahhak günde iki insan öldürtmüş ve beyinlerini yaranın üzerine sürmüştür. Ağrıları hafifleyip acıları dinince Dahhak her gün yetkilendirdiği kişiler tarafından günde iki insan öldürtmeye başlamıştır.

Bu zulme daha fazla dayanamayan yetkili, yakalanan iki kişiden birini serbest bırakmış ve yerine bir koyun kesip beynini Dahhak'a vermiştir. Her gün kaçan insanlar bir bölgede toplanmış, üremiş ve çoğalmıştır. Daha sonra bu halkın toplanmasında ve Dahhak'ı mağlup etmesinde Demirci Kawa rol alır. Demirci Kawa Dahhak'ın hastalığından dolayı 17 oğlunu kaybetmiştir. Bir oğlunu daha almaya geleceklerini bilen Kawa bunu istemez ve Dahhak'ı devirmek için bir plan yapar. Demirci, dükkanında silahlar yapar ve bu toplulukla birlikte 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece Dahhak'ın sarayını kuşatıp onu devirir. O geceyi ateşin etrafında elden ele meşale tutarak kutlarlar. Bu günü özgürlüğe, mücadeleye ve halka adarlar.

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