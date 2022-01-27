Yalnız Kurt dizisi Mira kimdir? Mira'yı hangi oyuncu oynuyor? Yalnız Kurt Mira'nın gerçek adı ne?

Yalnız Kurt dizisi Mira kimdir? Mira'yı hangi oyuncu oynuyor? Yalnız Kurt Mira'nın gerçek adı ne? ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Yalnız Kurt dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Mira karakterini canlandıran genç oyuncu da dizideki performansı ile seyircilerden tam not almayı başardı. Yalnız Kur dizisinde Mira karakterini genç oyuncu Yaprak Medine canlandırmaktadır. Yaprak Medine adını Menajerimi Ara dizisi ile duyurmuştu.