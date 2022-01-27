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TIMETURK / GENEL / Yalnız Kurt dizisi Mira kimdir? Mira'yı hangi oyuncu oynuyor? Yalnız Kurt Mira'nın gerçek adı ne?

Yalnız Kurt dizisi Mira kimdir? Mira'yı hangi oyuncu oynuyor? Yalnız Kurt Mira'nın gerçek adı ne?

Yalnız Kurt dizisi Mira kimdir? Mira'yı hangi oyuncu oynuyor? Yalnız Kurt Mira'nın gerçek adı ne? ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Yalnız Kurt dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Mira karakterini canlandıran genç oyuncu da dizideki performansı ile seyircilerden tam not almayı başardı. Yalnız Kur dizisinde Mira karakterini genç oyuncu Yaprak Medine canlandırmaktadır. Yaprak Medine adını Menajerimi Ara dizisi ile duyurmuştu.

2 Saat Önce
2022-01-27 12:50:14
Yalnız Kurt dizisi Mira kimdir? Mira'yı hangi oyuncu oynuyor? Yalnız Kurt Mira'nın gerçek adı ne?

Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. İlk bölümünü 28 Ocak Cuma günü ekranlara geleceği açıklanan diziye ilgi oldukça fazlaydı. Yalnız Kurt dizisi oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay yer alıyor. Yan karakterler de gösterdikleri performansla izleyicilerden tam not almayı başardı. Dizide Mira karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Yalnız Kurt dizisi Mira kimdir?

Yalnız Kurt dizisinde Mira karakterini Yaprak Medine adlı genç oyuncu canlandırmaktadır. Mira karakterini oynayan Yaprak Medine dizi sektöreünde adını Menajerimi Ara dizisi ile duyurmuştu.

Yaprak Medine kimdir?

Yaprak Medine 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşındaki genç oyuncu reklam ve dizilerde sıkça rol almıştır.

Aynı zamanda sosyal medyayı da etkili şekilde kullanan Yaprak Medine'nin Instagram'da binlerce takipçisi bulunuyor.

Oyunculuk eğitimi alan ve kariyerini bu yönde şekillendiren Yaprak Mira, kısa filmlerde de boy göstermiştir.

Yaprak Mira ilk dizi deneyimini 2020 yılında çekimlerine başlanan Menajerimi Ara dizisi ile yaşadı. Dizide Beren karakterini canlandıran genç oyuncu adını duyurdu.

Yaprak Mira Instagram adresi .

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