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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yalnız Kurt dizisinin konusu ne? Yalnız Kurt dizisinin oyunları kim?

Yalnız Kurt dizisinin konusu ne? Yalnız Kurt dizisinin oyunları kim?

ATV ekranının yeni dizisi Yalnız Kurt, fragmanıyla izleyicilerin beğenisini kendinde topladı. Yapımını Sinagraf'ın üstlendiği, Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilmekte. Peki, Yalnız Kurt dizisi ne zaman yayınlanacak? Yalnız Kurt dizisinin oyunları kim?

2 Saat Önce
2022-01-25 13:07:43
Yalnız Kurt dizisinin konusu ne? Yalnız Kurt dizisinin oyunları kim?

ATV'de yayınlanmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin fragmanında yer alan ” Gök kubbenin altında yaşayan bir ölüyüm ben. Toprağa karışmadan önce görmeyi beklediğim tek bir şey var: Yalnız kurdun, yedi başlı ejderhanın yedi başını da kesip alt üst olan her şeyi yerine oturtması. Gücün gerektiği zaman seninle denk ya da senden daha güçlü birine karşı kullanırsan yiğit olursun. Ama senden daha zayıf birine karşı kullanırsan o zaman zalim olursun. Sen de gücünü zalime karşı, mazlumları korumak için kullan. Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur.” repliği izleyiciyi büyük bir beklentiye sokarken dizinin yayın tarihi merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

Yalnız Kurt dizisinin konusu ne?

Türkiye'nin yakın tarihine incelemeye hazırlanan Yalnız Kurt dizisi, geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak. Dizi, silahlı saldırılar, dövüş sahneleri, tuzaklar ve kovalamacalar ile dolu olacağına dair önemli sinyaller verdi.

Yalnız Kurt dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yalnız Kurt, ilk bölümüyle 28 Ocak 2022 Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak.

Yalnız Kurt dizisinin oyunları kim?

Cihan Ünal,

Kürşat Alnıaçık,

Damla Colbay,

Hasan Deniz Yaran,

Murat Han,

Deniz Evin,

Polat Bilgin.

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