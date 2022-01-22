Altay Kurtoğlu kimdir? Yalnız Kurt dizisinde oynayan Altay Kurtoğlu'nun gerçek adı ne? ATV'de Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak tanımlanan yeni bir dizi daha izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 28 Ocak Cuma günü ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu şimdiden izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Dizide Altay Kurtoğlu adlı genç bir adamın küresel terör örgütlerine karşı tek başına verdiği mücadele anlatılıyor. Peki Altay Kurtoğlu'nu hangi oyuncu canlandırıyor. Altay Kurtoğlu gerçekte kimdir?

Altay Kurtoğlu kimdir? Yalnız Kurt dizisinde oynayan Altay Kurtoğlu'nun gerçek adı ne? ATV'de Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak tanımlanan yeni bir dizi daha izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 28 Ocak Cuma günü ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu şimdiden izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Dizide Altay Kurtoğlu adlı genç bir adamın küresel terör örgütlerine karşı tek başına verdiği mücadele anlatılıyor. Peki Altay Kurtoğlu'nu hangi oyuncu canlandırıyor. Altay Kurtoğlu gerçekte kimdir?

ATV ekranlarında efsane bir dizi daha yayın hayatına merhaba demeye hazırlanıyor. Yalnız Kurt adlı dizinini Kurtlar Vadisi havasında olacağı iddia edilmişti. Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıran projede sona gelindi. Dizi ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide anne ve babası küçük yaşlarda katledilen Altay Kurtoğlu'nun küresel terör örgütlerine karşı verdiği mücadele anlatılıyor. İzleyicilerin dikkatini çeken Altay Kurtoğlu'nun kim olduğu gerçek adı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Altay Kurtoğlu gerçekte kimdir?

Altay Kurtoğlu kimdir?

Dizide Altay Kurtoğlu karakterine genç oyuncu Hasan Denizyaran canlandırmaktadır. Altay Kurtoğlu dizinde anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş bir vatan evladıdır. Dizide kendisini anlatan Altay Kurtoğlu şunları söylüyor: "Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum."

Yalnız Kurt konusu nedir?

Yalnız Kurt dizisinin Kurtlar Vadisi ve EDHO taında olacağı belirtiliyordu. Yalnız Kurt'un başrolünde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay yer alıyor. Dizi oyuncu kadrosu ile de oldukça göz dolduruyor. Dizide Altay Kurtoğlu'nun anne ve babasının intikamını almak için karşılaştığı zorluklar anlatılıyor. Dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Yalnız Kurt ne zaman başlaycak?

Aylardır beklenen Yalnız Kurt dizisinin yayın tarihi netlik kazandı. Kanaldan yapılan açıklamada dizinin 28 Ocak Cuma günü ekranlara geleceği belirtildi.

Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

Yalnız Kurt dizisi oyuncu kadrosu ile de göz dolduruyor. İşte Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları;

Hasan Denizyaran

Cihan Ünal

Damla Colbay

Murat Han

Deniz Evin

Yaprak Medine

Kürşat Alnıaçık

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Halit Özgür Sarı

Saruhan Hünel .