Yalnız Kurt dizisindeki Esra Türkmen kimdir? Yalnız Kurt'ta Esra'yı kim oynuyor? Esra'nın gerçek adı ne? ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde Esra Türkmen karakterini canlandıran oyuncu performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başlardı. Yalnız Kurt dizisinde Esra rolünü genç oyuncu Damla Colbay oynamaktadır. Damla Çolbay daha önce pek çok dizi ve filmde rol almış ve adını duyurmuştu. Son olarak Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini oynayan Damla Çolbay, 2022 yılında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde Esra Türkmen karakterini canlandırıyor.

ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizini fragmanları aylar öncesinden yayınlanmaya başladı ve fragmanları bile kısa sürede milyonlarca kez izlendi. EDHO'nun yayından kaldırılmasıyla ATV'nin izleyicisinin gönlünü almak için Yalnız Kurt projesini hayata geçirdi. Osman Sınav imzası ile yayınlanan dizinin başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay yer alıyor.

Yalnız Kurt dizisindeki Esra Türkmen kimdir?

Yalnız Kurt dizisinde Esra Türkmen karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyordu. ATV ekranlarında yayınlanan dizide Esra Tğrkmen karakterini genç oyuncu Damla Colbay oynamaktadır. Damla Colbay daha önce rol aldığı dizilerde oyunculuğu ile adından oldukça fazla söz ettirmişti. ATV'nin Yalnız Kurt oyuncu tanıtında Esra Türkmen karakteri kendisini şöyle tanımlıyor: "Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum."

Damla Colbay kimdir?

Damla Colbay 14 Ocak 1993 yılında dünyaya geldi. İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay küçük yaşlardan bu yana oyunculuğa merak saldı.

Üniversite eğitimi sırasında gittiği İstanbul'da oyunculuğa başalayan Damla Colbay kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Damla Colbay Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğitimi almaktadır.

Kara Para Aşk dizisinde "Demet" rolü ile ilk oyunculuk deneyimine erişen Damla Colbay ardından pek çok yapımda daha rol aldı.

Ardından Hayat Mucizelere Gebe isimli dizide rol alan Damla Colbay bu dizide başrol oynadı. Bir sene boyunca devam eden dizide Damla Colbay adından oldukça fazla söz ettirmeyi başardı.

Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinde de "İnci" rolünü oynayan Damla Colbay ardından İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı.

2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.

Damla Colbay'ın rol aldığı diziler

2014-2015 Kara Para Aşk

2015-2016 Hayat Mucizelere Gebe

2016-2017 İçerde Eylem

2019 Zengin ve Yoksul

2019-2021 Hekimoğlu

2022- Yalnız Kurt Esra Türkmen