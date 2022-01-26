Yalnız Kurt oyuncuları kimler? Yalnız Kurt konusu nedir? ATV ekranlarında Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde olması beklenen bir dizi daha izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yalnız Kurt adındaki dizinin fragmanları bile izleyicilerden oldukça fazla ilgi gördü. Konusu ve oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizinin başrolünde Hasan Denizyaran'ın olacağı açıklandı. İşte Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sürpriz bir şekilde yayından kaldırılması ile izleyicsini üzen ATV'den bu kez izleyicilerini sevindiren bir hamle geldi. ATV, EDHO ve Kurtlar Vadisi tadında yeni dizisini duyurdu. Yalnız Kurt adındaki dizi hakkında yeni detaylar da gelmeye başladı. Yalnız Kurt oyuncuları kimler? Yalnız Kurt konusu nedir? sorusu dizi hayranları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yalnız Kurt dizisinin çekimleri tamamlandı ve izleyicisi ile buluşmasına az bir süre kaldı.

Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında yayınlanan dizide genç ve tecrübeli oyuncular birlikte rol alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından beğenildi. Yalnız Kurt dizisinin başrolünü Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay paylaşıyor. İşte Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları;

Hasan Denizyaran

Cihan Ünal

Damla Colbay

Murat Han

Deniz Evin

Yaprak Medine

Kürşat Alnıaçık

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Halit Özgür Sarı

Saruhan Hünel

Altay Kurtoğlu kimdir?

Dizide Altay Kurtoğlu karakterine genç oyuncu Hasan Denizyaran canlandırmaktadır. Altay Kurtoğlu dizinde anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş bir vatan evladıdır. Dizide kendisini anlatan Altay Kurtoğlu şunları söylüyor: "Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum."

Yalnız Kurt konusu nedir?

Yalnız Kurt dizisinin Kurtlar Vadisi ve EDHO taında olacağı belirtiliyordu. Dizide Altay Kurtoğlu'nun anne ve babasının intikamını almak için karşılaştığı zorluklar anlatılıyor. Dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Yalnız Kurt ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümünün ne zaman başlayacağı da açıklandı. Dizi 28 Ocak Cuma günü saat 20.00'de ATV'de izleyicisiyle buluşacak.