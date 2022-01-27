Yalnız Kurt nerede çekiliyor? Yalnız Kurt dizisi konusu ne? Yalnız Kurt seti nerede? ATV ekranlarında merakla beklenen bir dizi daha izleyicisiyle buluşmak üzere. Kurtlar Vadisi ve EDHO tadında olması beklenen Yalnız Kurt dizisinin fragmanları bile yayınlandığı günden bu yana milyonlarca kez izlendi. Dizi severlerin merakla beklediği Yalnız Kurt'un ilk bölümü 28 Ocak'ta ATV'de yayınlanacak. Dizinin nerede, hangi ilde çekildiği de izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Yalnız Kurt dizisine dair detaylar...

Yalnız Kurt nerede çekiliyor? Yalnız Kurt dizisi konusu ne? Yalnız Kurt seti nerede? ATV yep yeni ve iddialı dizisi ile reytingleri silip süpürmeye hazırlanıyor. Osman Sınav imazası ile ekranlara gelecek olan Yalnız Kurt dizisinin ilk yayın tarihi açıklandı. Dizi tutkunlarının merakla beklediği Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümü 28 Ocak'ta ekranlara gelecek. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Yalnız Kurt nerede çekiliyor?

ATV'de yayınlanan Yalnız Kurt dizisinden beklentiler oldukça yüksek. Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde olacağı söylenen dizinin nerede çekildiği de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yalnız Kurt dizisinin nerede çekildiği henüz açıklanmadı. Dizinin genel sahnelerinin İstanbul'da geçeceği tahmin ediliyor.

Yalnız Kurt dizisi konusu ne?

Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay yer alıyor. Yalnız Kurt Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisidir. Yalnız Kurt dizisi Altay Kurtoğlu adında genç bir adamın anne ve babasının inikamını almasını anlatıyor. Altay Kurtoğlu henüz 8 yaşındayken gözleri önünde anne ve babası katledilir. Altay Kurtoğlu daha sonra büyür ve ülke düşmanlarına karşı savaşmaya başlar. Bir yandan da annesinin ve babasının katiliyle yüzleşmeyi amaçlar. Yalnız Kurt dizisi, geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak. Dizi, silahlı saldırılar, dövüş sahneleri, tuzaklar ve kovalamacalar ile dolu olacağına dair önemli sinyaller verdi.

Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında yayınlanan dizide genç ve tecrübeli oyuncular birlikte rol alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından beğenildi. Yalnız Kurt dizisinin başrolünü Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay paylaşıyor. İşte Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları;

Hasan Denizyaran

Cihan Ünal

Damla Colbay

Murat Han

Deniz Evin

Yaprak Medine

Kürşat Alnıaçık

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Halit Özgür Sarı

Saruhan Hünel