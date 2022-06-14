FED faiz artırırsa Bitcoin, Ethereum ne olur? FED faizi artırırsa kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) düşer mi, yükselir mi? FED 50-75 puan faiz artırırsa Bitcoin ne olur? Kripto paralar düşmeye devam eder mi? Kripto para piyasası son aylarda büyük bir çöküşün içinde. Bitcoin 65 bin dolar seviyesinden 20 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Yatırımcısının tüm kazancını bir kaç ayda silen kripto para piyasasında FED'in vereceği faiz kararı bekleniyor. Tüm dünya ekonomilerini etkileyen FED'in faiz kararının bitcoin, ethereum ve altcoin piyasasında nasıl etki yapacağı yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

FED faiz artırırsa Bitcoin, Ethereum ne olur? FED faizi artırırsa kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) düşer mi, yükselir mi? FED 50-75 puan faiz artırırsa Bitcoin ne olur? Kripto paralar düşmeye devam eder mi? Kripto para piyasası son aylarda büyük bir çöküşün içinde. Bitcoin 65 bin dolar seviyesinden 20 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Yatırımcısının tüm kazancını bir kaç ayda silen kripto para piyasasında FED'in vereceği faiz kararı bekleniyor. Tüm dünya ekonomilerini etkileyen FED'in faiz kararının bitcoin, ethereum ve altcoin piyasasında nasıl etki yapacağı yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

Son yılların en çok kazandıran yatırımlarından biri olan kripto paralarda büyük çöküş yaşanıyor. Her hafta değer kayıplarına devam eden kripto para piyasasında sular durulmuyor. Bitcoin tarihşi zirvesi olan 65 bin dolar seviyesinden 20 bin dolara kadar düştü. Aynı şekilde Ethereum ve diğer altcoinlerde de büyük düşüş yaşnıyor. ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımına gideceğini açıklaması yatırımcıları endişelendirdi.

FED faiz artırırsa Bitcoin, Ethereum düşer mi, yükselir mi?

Elinde kripto parası olan ve şu seviyeden Bitcoin, Ethereum ve alt coin almak isteyen pek çok kişi FED'in faiz artırımının kripto paralara etkisini merak ediyor. FED'in olası faiz artışı kripto para piyasasında ıkışları hızlandırabilir. Nakit varlıklarını faize yatırarak kazncını artırmak isteyenler nedeniyle bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerinde satış baskısı oluşturabilir.

FED 50-75 puan faiz artırırsa Bitcoin ne olur?

Piyasalar FED'in faiz artırımını fiyatlandırmaya başladı. Dolar, altın ve dünya borsaları FED'in 50 baz puandan faiz artışına gideceği yönünde fiyatlandırmasına başladı. FED'in masasında 75 baz puanlık faiz artırımı olasılığının da ciddiye alınmaya başlandığı belirtiliyor. ABD'den enflasyon verilerinin yüksek çıkması FED'in faiz silahına daha sıkı sarılmasına neden olabilir. FED 50-75 baz puan faiz artışında kripto para piyasalarında bir miktar aşağı çekilme yaşanabilir. Ancak bu faiz artırımının fiyatlanması günler öncesinden yapıldığı için etkisi sınırlı olabilir.

FED faiz artırırsa kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) ne olur?

FED'in faiz artırımı kripto paralarda değer kaybına neden olabilir. Ancak bu değer kayıpları kısa ve etkisi olabilir. Kripto para piyasasının şu sıralar dibi gördüğü tahmin ediliyor ve yaşanacak etkinin boyutu tahmin edilemiyor.

FED faizi yükseltirse Bitcoin-Ethereum artar mı?

FED'in muhtemel faiz artışları kripto para piyasasını olumsuz etkiliyor. Yatırımcılar yüksek faiz ve kar getirisi nedeniyle yatırımlarını kripto paralardan çekerek faize yatırıyor. Satış baskısı arttığı için kripto para piyasalarında bir miktar aşağı çekilme yaşananbilir.

ABD'de rekor enflasyon

ABD'de enflayon verileri pek de iç açıcı çıkmadı. ABD'den gelen Mayıs enflasyon verilerine göre ülkede son 41 yılın enflasyon rekoru kırıldı. ABD'de TÜFE mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.6 oranında arttı. Beklenti ise TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 8.3 oranında artacağı yönündeydi. Yaşana yüksek enflasyon nedeniyle FED'in faiz artırımı oranı da merakla beklenmeye başlandı.