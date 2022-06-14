FED faiz artırırsa dolar ne olur? Dolar, altın yükselir mi, düşer mi? FED faizi yükseltirse dolara, gram altına etkisi nasıl olur? Dolar, altın yükselmeye devam eder mi? soruları ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı yaklaştıkça pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. FED geçtiğimiz aylarda başladığı faiz artırımına Haziran ayında da devam edeceği sinyalini verişti. 50 baz puanlık artış beklenirken 75 baz puanlık ihtimalin de kabul edilir olması piyasaları hareketlendirdi.

Elinde altın ve doları olan vatandaşlar da FED'in faiz artırımının nasıl etki edeceğini merak ediyor. FED geçtiğimiz ay faizleri 50 baz puan artırmıştı. ABD'den gelen yüksek enflasyon verileri FED'in faiz konusunda daha sert kararlar alabileceğine işaret ediyor. Enflasyon rekroları kırılırken 75 baz puan faiz artışları da ihtimaller fahiline alındı. FED'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Para birimleri, borsalar, yatırımlar FED'in faiz kararına göre şekilleniyor. Ülkemizde de pek çok kişi FED'den gelecek kararın dolar ve altına etkisini araştırıyor.

FED faiz artırırsa dolar ne olur?

FED faizlerde artırıma gideceğini daha önceki günlerde açıklamıştı. Piyasalar FED'in faiz adımını fiyatlandırmaya çoktan başladı. ABD Merkez Bankası FED faizleri artırdığı zaman dünya piyasalarından doların çekilmesi hızlanacaktır. ABD Merkez Bankası'ndan dolara daha fazla faiz getirisi geleceği içn pek çok yatırımcı parasını uluslararası yatırımlardan çekerek faize sokacak. Böyle olunca pek çok ülkeden dolar çıkışı hızlanacak. Durum böyle olunca ABD doları diğer para birimleri karşısında bir miktar değerlenebilir. Özellikle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye meyilli olur.

FED faiz artırıısa altın yükselir mi, düşer mi?

FED'in faiz artırma kararı altını iki yönden etkiler. Birincisi; ons altın tarafından bakıldığı zaman FED'in faiz artırımı dünya genelinde altından çıkışları hızlandırır bu durum da ons altında geri çekilmelere neden olabilir. İkincisi dolar etkisinden gram altın tarafından bakıldığında ise; dolar bir miktar değer kazanacağı için gram altında da bir miktar değer artışı olabilir.

FED faizleri indirirse bitcoin-ethereum düşer mi?

FED'in faiz kararı kripto para dünyasında da merakla bekleniyor. FED'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi olasılığı kripto para piyasalarını hafif düşüşe neden olmuştu. Beklenenden şahin açıklamaların kripto paralarda aşağı yönlü yeni bir baskı yaratabileceğini belirtti.

FED faiz artıracak mı?

Amerika'da tüketici fiyatları, Mayıs ayında benzin fiyatlarının rekor seviyede yükselmesi ve hizmet maliyetlerinin artması nedeniyle tırmanışını hızlandırdı. Bu durum, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonla mücadele kapsamında Eylül ayına kadar 50 baz puanlık faiz artışına devam edebileceğine işaret ediyor.

FED 2022 faiz toplantısı tarihleri

25 – 26 Ocak

15 – 16 Mart

3 – 4 Mayıs

14 – 15 Haziran

26 – 27 Temmuz

20 – 21 Eylül

FED nedir?

Merkez Bankaları Sistemi , 23 Aralık 1913'te[4] kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.