Boyalı Kuş film konusu nedir? Boyalı Kuş film oyuncuları kimdir?

Netflix orjinal yapımı olan Boyalı Kuş filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosu nedir?

Sinema dünyasının uzun süredir beklediği Boyalı Kuş filmi nihayet beyazperdede takipçileriyle buluştu. Çekim hazırlıklarının başladığı andan itibaren tüm süreci takipçileriyle paylaşan çekim ekibi, paylaştığı fragmanla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Boyalı Kuş filminin yönetmeni, oyuncu kadrosu, IMDB puanı ve film incelemeleri hakkında bilgileri haberimizde sizlerle buluşturuyoruz. Boyalı Kuş hakkında beklediğiniz tüm bilgiler bu haberde.

Boyalı Kuş Film Konusu

Trajik bir durumda hayatına son veren Jerzy Kosinski'nin adından sıkça söz ettirdiği bilinen romanının ilk sinema uyarlaması olan Boyalı Kuş, İkinci Dünya Savaşı sonlarında geçmektedir. Filmin konu aldığı yer gelişmemiş, verimsiz topraklarla çevrili Doğu Avrupa'da geçmektedir. Bu coğrafi olarak imkansızlıklar ve savaşın şartlarının getirdiği bütün zorlukların içerisinde tek başına kalmış bir çocuğu konu alır. Savaşın sonlarında ailesi tarafından arkada bırakılan çocuğun, imkansızlıkların içerisinden kurtulabilmek için zorlu mücadelesi şekliden geçiyor. Savaşın pençesinde gaddarlaşmış bir dünyada insanların, askerlerin içerisinde kendi savaşının kazananı olmak için mücadelesi devam ediyor.

Siyah-beyaz çekimi tamamlanan filmin bahsi konu alınan zamanın tüm detaylarını hissetmenize daha fazla yardımcı oluyor. İkinci Dünya Savaşının bütün acımasızlığını, insanların çektiği zorlukları buna paralel olarak Doğu Avrupanın doğal güzelliklerini ve başrolündeki çocuğun gözünden izleyicilere aktarıyor. Yönetmen Marhoul film için; insan ruhunun karanlık derinliklerine doğru bir yolculuk olarak tanımladığı, filmin özünde şiirin bulunduğu, her türlü dehşetin tam merkezinde bulunsa da çocuğun özünün hala saf ve güzel kaldığını aktarıyor.

Boyalı Kuş film oyuncuları kimdir?

Harvey Keitel, Stellan Skarsgård, Barry Pepper, Julian Sands, Udo Kier, Aleksey Kravchenko, Tim Kalkhof, Pavel Kríz , Petr Vanek, Jitka Cvancarová, Antonín Masek, David L. Price, Lech Dyblik, Irena Máchová, Denisa Pfauserová, Petr Kotlar, Filip Kankovský, Radim Fiala, Julia Valentova, Petr Stach, Milan Simácek, Alexander Leopold Schank, Nina Sunevic, Stepán Havlín, Dominik Weber, Ala Sakalova.

2 saat 49 dakikalık film süresi ve IMDB'den 7.4 bir puanı bulunan Boyalı Kuş, izlenmesi gerekenler arasına dahil edilmesi gereken bir film olarak karşımızda bulunuyor.