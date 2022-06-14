FED faiz artışı altına etkisi | FED faiz artırırsa altın ne olur? Gram altın yükselir mi, düşer mi? FED 50-75 baz puan faizi yükseltirse altın yükselmeye devam eder mi? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. FED'in faiz kararı geldi çattı. ABD'den gelen yüksek enflasyon nedeniyle FED'in faiz silahına daha sıkı sarılması bekleniyor. 50 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken 75 baz puanlık artışın da sürpriz olmayacağı belirtiliyor. Elinde altın ve dolar olan yatırımcılar FED'in sert faiz kararının kendilerine nasıl etki edeceğini araştırmaya başladı. Peki FED faizi 75 baz puan yükseltirse dolar ve altın ne kadar olur?

FED faiz artışı altına etkisi | FED faiz artırırsa altın ne olur? Gram altın yükselir mi, düşer mi? FED 50-75 baz puan faizi yükseltirse altın yükselmeye devam eder mi? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. FED'in faiz kararı geldi çattı. ABD'den gelen yüksek enflasyon nedeniyle FED'in faiz silahına daha sıkı sarılması bekleniyor. 50 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken 75 baz puanlık artışın da sürpriz olmayacağı belirtiliyor. Elinde altın ve dolar olan yatırımcılar FED'in sert faiz kararının kendilerine nasıl etki edeceğini araştırmaya başladı. Peki FED faizi 75 baz puan yükseltirse dolar ve altın ne kadar olur?

Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası FED'den gelecek olan faiz kararında. Tüm ülke ekonomilerini etkileyecek olan kararın oldukça sert olması bekleniyor. ABD'den gelen son enflasyon verilerinin pek iç açıcı olmaması FED'in faiz silahına daha sıkı sarılmasına neden olacak. Geçtiğimiz günlerde 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi varken yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından faiz artırımı beklentisi 75 baz puana çıkmış durumda. FED'in bu hafta 75 baz puanlık faiz artışı olasılığı bulunuyor. Yaşanan gelişmeler yurt içinde altın yaırımcısını da endişelendiriyor. Elinde altını olan ve altın almak isteyenler FED'in faiz kararı sonrası altının ne olacağını araştırıyor.

FED faiz artışı altına etkisi

FED'in faiz artışının hiç şüphesiz uluslararası altın fiuyatları üzerinde de etkisi olacak. FED'in faiz artırımı uluslararası piyada altından çıkışı hızlandırabilir. Böyle bir durumda ons altın fiyatı sert bir şekilde aşağı yönlü bir seyir izleyebilir.

FED faiz artırırsa altın ne olur?

FED'in muhtemel faiz artışı dolar, ve altını derinden etkileyecek. Altın fiyatlarını belirleyen iki unsurdan biri olan ons altın değerinde aşağı yönlü bir seyir olabilir. Diğer yandan yurt içinde doların dğer kazanması da bir yandan gram altının da değerlenmesine neden olabilir.

FED faiz artırırsa ram altın yükselir mi, düşer mi?

FED'in faiz artırma kararı altını iki yönden etkiler. Birincisi; ons altın tarafından bakıldığı zaman FED'in faiz artırımı dünya genelinde altından çıkışları hızlandırır bu durum da ons altında geri çekilmelere neden olabilir. İkincisi dolar etkisinden gram altın tarafından bakıldığında ise; dolar bir miktar değer kazanacağı için gram altında da bir miktar değer artışı olabilir.

FED faiz artırırsa dolar ne olur?

FED faizlerde artırıma gideceğini daha önceki günlerde açıklamıştı. Piyasalar FED'in faiz adımını fiyatlandırmaya çoktan başladı. ABD Merkez Bankası FED faizleri artırdığı zaman dünya piyasalarından doların çekilmesi hızlanacaktır. ABD Merkez Bankası'ndan dolara daha fazla faiz getirisi geleceği içn pek çok yatırımcı parasını uluslararası yatırımlardan çekerek faize sokacak. Böyle olunca pek çok ülkeden dolar çıkışı hızlanacak. Durum böyle olunca ABD doları diğer para birimleri karşısında bir miktar değerlenebilir. Özellikle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye meyilli olur.

FED faiz artırırsa kripto para (Bitcoin) düşer mi?

FED'den gelecek olan faiz kararı kripto para yatırımcılarını da heyecanlandırıyor. Son aylarda kripto para piyasasında yaşanan aşağı yönlü hareket yatırımcıları bezdirdi. FED'den gelecek olan muhtemel faiz indiriminin kipto para piyasasının daha da aşağı sarkmasına neden olabileceği düşünülüyor.

FED faiz toplantıları 2022

25 – 26 Ocak

15 – 16 Mart

3 – 4 Mayıs

14 – 15 Haziran

26 – 27 Temmuz

20 – 21 Eylül