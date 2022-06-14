FED faiz artırsa Bitcoin-Ethereum yükselir mi düşer mi? FED faizi yükseltirse Bitcoin ne olur? FED faiz kararı kripto para (Bitcoin, altcoin) etkisi nasıl olur? Kripto para piyasası son haftalarda adeta büyük bir çöküş içinde. 60 bin dolar seviyesinden 20 bin dolarlara kadar gerileyen Bitcoin tüm kazanımlarını son bir kaç haftada yitirdi. Kripto para piyasasında gözler FED'den gelecek faiz kararına odaklandı. Peş peşe darbe yiyen yatırımcılar FED faizi artırırsa bitcoin ne olur, düşer mi yükselir mi? sorularına yanıt aramaya başladı.

FED faiz artırsa Bitcoin-Ethereum yükselir mi düşer mi? FED faizi yükseltirse Bitcoin ne olur? FED faiz kararı kripto para (Bitcoin, altcoin) etkisi nasıl olur? Kripto para piyasası son haftalarda adeta büyük bir çöküş içinde. 60 bin dolar seviyesinden 20 bin dolarlara kadar gerileyen Bitcoin tüm kazanımlarını son bir kaç haftada yitirdi. Kripto para piyasasında gözler FED'den gelecek faiz kararına odaklandı. Peş peşe darbe yiyen yatırımcılar FED faizi artırırsa bitcoin ne olur, düşer mi yükselir mi? sorularına yanıt aramaya başladı.

Son yıllarda yatırımcısının parasını katlayan kripto paralarda rüzgar tersine döndü. Dünyanın en tercih edilen yatırım araçlarından birine dönüşen bitcoin son haftalarda değer kaybı ile yatırımcısına saç baş yıoldurdu. 60 bin dolar seviyesinden hızlı bir çöküşe geçen bitcoin 20 bin dolara kadar dayandı. Düşüş devam ederken haftaya düşüşle başlayan piyasalar son 24 saatte yüzde 7.6 düştü ve 1 trilyon dolara indi. ABD Merkez Bankası FED'den gelecek olan faiz kararı da kripto para piyasaları tarafınfan yakından takip edillmeye başlandı. Zaten dibi gören piyasada FED'in 50-75 baz puan faizi artırması bitocin, ethereum gibi kripto para birimlerini yükseltir mi yoksa düşürür mü?

FED faiz artırsa Bitcoin-Ethereum yükselir mi düşer mi?

FED'in muhtemel faiz artışları kripto para piyasasını olumsuz etkiliyor. Yatırımcılar yüksek faiz ve kar getirisi nedeniyle yatırımlarını kripto paralardan çekerek faize yatırıyor. Satış baskısı arttığı için kripto para piyasalarında bir miktar aşağı çekilme yaşananbilir.

FED faiz kararı kripto para (Bitcoin, altcoin) etkisi nasıl olur?

İlk etapta dolar ve altın piyasasını da etkileyecek olan karar kripto para piyaslarının da darbe almasına neden olabilir. FED faiz artırımına giderse kripto paralarda dşüş görülebilir. Kripto para piyasası şu anda dibi görmüş durumda ve düşüşün daha ne kadar süreceğini ise kimse kestiremiyor. Bitcoin, Ethereum gibi başat kripto paralarda kayıp milyarlarca doları aşmış durumda. Coingecko'daki verilere bakıldığında kripto paraların gün içerisinde toplam piyasa değeri açısından 1 trilyon doların altına gerilediği de görüldü. Coinmarketcap'e göre ise piyasaların toplam hacmi şimdiden 964 milyar dolara düşmüş durumda.

FED faizi yükseltirse Bitcoin ne olur?

Tüm dünya piyasaları, borsalar, altın ve dolar gibi kripto para birimleri de FED'in faiz artırımdan etkilinecek. Dünya büyük bir ekonomik kriz içinde ve bu dönemde kripto para piyasları güç kaybetmeye devam ediyor. FED'in muhtemel 50 ve 75 baz puan faiz artırışının bitcoin ve ethereum gibi kripto para birimlerine bir darbe daha vurması bekleniyor. FED'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi kripto para piyasaısnda bir miktar daha aşağı yönlü harekete neden olabilir.

FED nedir?

Merkez Bankaları Sistemi Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir. 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir.

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