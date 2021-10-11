Bebek sahibi olmak istemeyen çiftler korunmak için en kolay yöntemlerden olan doğum kontrol hapını kullanır. Günlük olarak alınan tek bir tablet hamile kalmayı önler. Fakat bu hapı doğru bir şekilde kullanmazsanız hapın faydasını göremeyebilirsiniz. Peki doğum kontrol hapı nasıl kullanılmalı? Sizler için araştırdık...



Doğum kontrol hapı, oral kontraseptif hap olarak da bilinir. OKS olarak kısaltılıp kullanılır. Bu ilaçlar hamileliğin oluşmasını önlemeye yönelik hormonlar içerir. İlaç yumurtlamayı durdurur ve rahim ağzından sperm geçişini önler. Bu sayede de hamilelik önlenir.

Doğum kontrol hapı nasıl bir içeriğe sahiptir?

Doğum kontrol hapları doğal kadınlık hormonu olan östrojen ve progesteronun sentetik formlarını içerir. Birçok doğum kontrol hapı bu iki hormonu da içerir ve bu yüzden “kombine oral kontraseptif” olarak adlandırılır. Bir başka doğum kontrol hapı çeşidi ise mini pilldir. Bu hap yalnızca progesteron hormonunun sentetik formunu içerir.

Doğum kontrol hapı nasıl kullanılmalı?

Doğum kontrol haplarının kutu içeriğinde genellikle 21 tane hap vardır. Fakat bazı doğum kontrol hapları ise 28 tane içerir. Bu hapları kullanmaya reglin ilk günü başlanır. Fakat ilk iki üç gün içinde de başlayabilirsiniz. Her gün aynı saatlerde sadece bir tane alıp kutuyu bitirmelisiniz. Kutu bittikten sonra veya bitmesine yakın kanama yaşanır. Bu kanama genellikle doğum kontol haplarının doğal etkisi olarak normalden daha az olur. Kutu bitince bir hafta ara verilir. Kanama az şekilde devam etse bile bir hafta sonra tekrar hap kullanmaya başlanır. 21 gün hap 7 gün ara şeklinde sürekli olarak devam edilmelidir.

Doğum kontrol hapının herhangi bir yan etkisi var mı?

Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda bulantı, ara kanama, baş ağrısı, cinsel isteksizlik, meme hassasiyeti, duygu-durum değişiklikleri istenmeyen yan etkilerdir. Bu yan etkiler genellikle birkaç ay içinde ortadan kaybolur, eğer yan etkiler geçmiyorsa doktorunuzla tekrar görüşüp başka bir hap çeşidi veya doğum kontrol yöntemi belirleyebilirsiniz.

Doğum kontrol haplarının, özellikle kombine oral kontraseptif kullanımının ciddi bir riski pıhtı oluşma riskinde artış görülmesidir. Pıhtı oluşması derin ven trombozu, kalp krizi, inme ve akciğer embolisine neden olabilir. Fakat bu risk çok düşüktür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.