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TIMETURK / EKONOMİ / Mesut Özil kripto para çıkarıyor

Mesut Özil kripto para çıkarıyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kendi kripto parasını piyasaya sürecek.

2 Saat Önce
2021-10-11 12:20:45
Mesut Özil kripto para çıkarıyor

Kısa zaman önce Twitter hesabından "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklindeki paylaşım yapan Özil'in kendi krtipto parasını çıkaracağı öğrenildi.

The Sun'ın haberine göre, Özil geçen yıl kurduğu M10Streetwear markası altında çıkardığı kripto parayı piyasaya sürecek.

Habere göre, Özil'in kripto parasını satın alan kişiler, Bitcoin ile takas edebilecek ve M10 markasından yaptığı alışverişlerde indirim kazanacak. Ayrıca, bazıları da Özil ile tanışma fırsatı yakalayacak.

Özil'in sosyal medyada 100 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Yıldız oyuncu, Arsenal'den ayrılmadan önce de sosyal girişimleriyle dikkati çekiyordu. Özil geçen hafta da İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenli vatandaşların futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurmuştu.

Kuzey Londra'da 11 okula 1400 kişilik ücretsiz okul yemeği tedarik etmişti. Ayrıca bir ayakkabı markasından elde ettiği kârı da koronavirüs pandemisinde mücadele eden İtalyan çocuklara bağışlamış ve Nijerya'da yaşanan polis vaşhetine dur demek için de girişimlerde bulunmuştu.

Özil, kripto para çıkaran ilk futbolcu değil. Daha önce Japon futbolcu Keisuke Honda ve eski Real Madrid yıldızı James Rodriguez da kendi kripto paralarını çıkarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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