Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Bilecik bayram namazı vakti

Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı namazı için takvim yayımladı. İl ve ilçelere göre değişen bayram namazı vakitleri sıklıkla araştırılıyor. Peki Bilecik, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz 2022 Bilecik bayram namazı vakti...