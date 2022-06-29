DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,6486 ₺

EURO

17,5476 ₺

ALTIN

977,69 ₺

BİST

2.462,39 ₺

TIMETURK / GENEL / Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Bilecik bayram namazı vakti

Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Bilecik bayram namazı vakti

Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı namazı için takvim yayımladı. İl ve ilçelere göre değişen bayram namazı vakitleri sıklıkla araştırılıyor. Peki Bilecik, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz 2022 Bilecik bayram namazı vakti...

2 Saat Önce
2022-06-29 12:55:01
Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Bilecik bayram namazı vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı namazı için takvim yayımladı. İl ve ilçelere göre değişen bayram namazı vakitleri sıklıkla araştırılıyor. Peki Bilecik, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz 2022 Bilecik bayram namazı vakti...

Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bu yıl 9 Temmuz günü kılınacak olan kurban bayramı namazı, Bilecik'te 06.14'te idrak edilecek.

Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar ilçelerinde de, merkeze uzaklığa göre 1-2 dakika namaz saatlerinde farklılık yaşanabilir.

bilecik kurban bayramı namaz vakti

Ankara Kurban bayramı namaz vakti 2022 | Ankara ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
İLİŞKİLİ HABERAnkara Kurban bayramı namaz vakti 2022 | Ankara ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Amasya Kurban bayramı namazı saati | Amasya'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022?
İLİŞKİLİ HABERAmasya Kurban bayramı namazı saati | Amasya'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022?
Aydın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Aydın kurban bayramı namaz vakti
İLİŞKİLİ HABERAydın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Aydın kurban bayramı namaz vakti
Balıkesir kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Kurban bayramı namaz vakti
İLİŞKİLİ HABERBalıkesir kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Kurban bayramı namaz vakti
Bartın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bartın Kurban bayramı namaz vakti
İLİŞKİLİ HABERBartın kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bartın Kurban bayramı namaz vakti
Bayburt kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bayburt kurban bayram namaz vakti
İLİŞKİLİ HABERBayburt kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi 2022 Bayburt kurban bayram namaz vakti
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş