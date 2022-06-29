Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Bilecik bayram namazı vakti
Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı namazı için takvim yayımladı. İl ve ilçelere göre değişen bayram namazı vakitleri sıklıkla araştırılıyor. Peki Bilecik, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz 2022 Bilecik bayram namazı vakti...
2022-06-29 12:55:01
Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı namazı için takvim yayımladı. İl ve ilçelere göre değişen bayram namazı vakitleri sıklıkla araştırılıyor. Peki Bilecik, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz 2022 Bilecik bayram namazı vakti...
Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Bu yıl 9 Temmuz günü kılınacak olan kurban bayramı namazı, Bilecik'te 06.14'te idrak edilecek.
Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar ilçelerinde de, merkeze uzaklığa göre 1-2 dakika namaz saatlerinde farklılık yaşanabilir.
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