DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Memurlar için 3'lü zam kapıda
Fahiş fiyatlar için nereye şikayette bulunulmalı?
Nasa Uzay Sergisi, İstanbul'da uzay meraklılarına kapılarını açtı
JGK 60 Memur alımı | Açıktan memur alımı başvurusunda aranan nitelikler
Fitch, Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Asgari ücret pazarlığında kritik gün: Ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Aralık'ta faiz indirecek mi? Aralık ayında faiz indirimi olacak mı?
TBMM'de yumruklu kavga
Letgo çöktü mü? 8 aralık erişim sorunu
Elon Musk ''medeniyet çökebilir'' diyerek fazla çocuk yapılmasını tavsiye etti
İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu krizi!
Ali Erbaş'tan stokçulara tepki
Bisiklete Binme Özgürlüğü Motorlu Araçların Trafiğe Kapatılmasıyla Sağlandı
Sahil Güvenlik astsubay alımı 2022 | Astsubay alımı başvurusu ve şartları
Kılıçdaroğlu hangi el hareketini yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu el hareketi mi yaptı?

TIMETURK / GENEL / Annemizi Saklarken dizisi Barış kimdir? Barış Moran'ın gerçek adı ne? Özgür Daniel Foster Kimdir?

Annemizi Saklarken dizisi Barış kimdir? Barış Moran'ın gerçek adı ne? Özgür Daniel Foster Kimdir?

Annemizi Saklarken dizisi Barış kimdir? Barış Moran'ın gerçek adı ne? Özgür Daniel Foster Kimdir? Star TV'de 8 Aralık Çarşamba günü izleyicisi ile buluşan Annemizi Saklarken dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde pek çok usta isimi barındıran dizide Barış Moran karakterini kimin canlandırdığı da merak konusu oldu. İşte Annemizi Saklarken dizisi Barış'ın gerçek adı ve hayat hikayesi...

2 Saat Önce
2021-12-08 13:10:16
Annemizi Saklarken dizisi Barış kimdir? Barış Moran'ın gerçek adı ne? Özgür Daniel Foster Kimdir?

Star TV'de 8 Aralık Çarşamba günü izleyicisi ile buluşan Annemizi Saklarken dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde pek çok usta isimi barındıran dizide Barış Moran karakterini kimin canlandırdığı da merak konusu oldu. İzleyiciler "Annemizi Saklarken dizisi Barış kimdir? Barış Moran'ın gerçek adı ne? Özgür Daniel Foster Kimdir?" sorularını internette araştırmaya başladı. İşte Annemizi Saklarken dizisi Barış'ın gerçek adı ve hayat hikayesi...

Annemizi Saklarken dizisi Barış kimdir?

Eğitimli, başarılı ve hırslı bir kişi olarak izleyicinin karşısına çıkan Barış Moran'ı Özgür Daniel Foster oynamaktadır. Annemizi Saklarken dizisinde Barış karekteri oyunculuğu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. İşte Daniel Foster Kimdir? sorusunun yanıtı...

Özgür Daniel Foster Kimdir?

Özgür Danel Foster 2 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi.

Özgür Danel Foster dizi oyuncusudur.

Özgür Danel Foster oyunculuğa küşük yaşlarda başlamıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde drama kursu alan Özgür Danel Foster iyi deredece İngilizce bilmektedir.

Günümüzde Milli Yelken Sporcusu olarak spor hayatını da sürdüren Özgür Foster, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği Bölümü'nde okumaktadır.

Annemizi Saklarken oyuncuları kim? Annemizi Saklarken dizisi ne zaman başlayacak?
İLİŞKİLİ HABERAnnemizi Saklarken oyuncuları kim? Annemizi Saklarken dizisi ne zaman başlayacak?
Annemizi Saklarken dizisindeki Derya kimdir? Annemizi Saklarken Derya Güven'i kim oynuyor, gerçek adı ne?
İLİŞKİLİ HABERAnnemizi Saklarken dizisindeki Derya kimdir? Annemizi Saklarken Derya Güven'i kim oynuyor, gerçek adı ne?
Annemizi Saklarken Ela kimdir? Annemizi Saklarken dizisi Ela Güven'in gerçek adı ne? Ela'yı kim oynuyor?
İLİŞKİLİ HABERAnnemizi Saklarken Ela kimdir? Annemizi Saklarken dizisi Ela Güven'in gerçek adı ne? Ela'yı kim oynuyor?
Annemizi Saklarken Handan kimdir? Handan'ın gerçek adı ne? Handan Bulut'u kim oynuyor?
İLİŞKİLİ HABERAnnemizi Saklarken Handan kimdir? Handan'ın gerçek adı ne? Handan Bulut'u kim oynuyor?
Annemizi Saklarken dizisi Zerrin kimdir? Zerrin Demir'i kim oynuyor, gerçek adı ne?
İLİŞKİLİ HABERAnnemizi Saklarken dizisi Zerrin kimdir? Zerrin Demir'i kim oynuyor, gerçek adı ne?
Annemizi Saklarken dizisi Füsun kimdir? Füsun Moran gerçek adı ne? Füsun'u hangi oyuncu oynuyor?
İLİŞKİLİ HABERAnnemizi Saklarken dizisi Füsun kimdir? Füsun Moran gerçek adı ne? Füsun'u hangi oyuncu oynuyor?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş