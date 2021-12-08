Annemizi Saklarken dizisi Barış kimdir? Barış Moran'ın gerçek adı ne? Özgür Daniel Foster Kimdir? Star TV'de 8 Aralık Çarşamba günü izleyicisi ile buluşan Annemizi Saklarken dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde pek çok usta isimi barındıran dizide Barış Moran karakterini kimin canlandırdığı da merak konusu oldu. İşte Annemizi Saklarken dizisi Barış'ın gerçek adı ve hayat hikayesi...

Star TV'de 8 Aralık Çarşamba günü izleyicisi ile buluşan Annemizi Saklarken dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde pek çok usta isimi barındıran dizide Barış Moran karakterini kimin canlandırdığı da merak konusu oldu. İzleyiciler "Annemizi Saklarken dizisi Barış kimdir? Barış Moran'ın gerçek adı ne? Özgür Daniel Foster Kimdir?" sorularını internette araştırmaya başladı. İşte Annemizi Saklarken dizisi Barış'ın gerçek adı ve hayat hikayesi...

Annemizi Saklarken dizisi Barış kimdir?

Eğitimli, başarılı ve hırslı bir kişi olarak izleyicinin karşısına çıkan Barış Moran'ı Özgür Daniel Foster oynamaktadır. Annemizi Saklarken dizisinde Barış karekteri oyunculuğu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. İşte Daniel Foster Kimdir? sorusunun yanıtı...

Özgür Daniel Foster Kimdir?

Özgür Danel Foster 2 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi.

Özgür Danel Foster dizi oyuncusudur.

Özgür Danel Foster oyunculuğa küşük yaşlarda başlamıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde drama kursu alan Özgür Danel Foster iyi deredece İngilizce bilmektedir.

Günümüzde Milli Yelken Sporcusu olarak spor hayatını da sürdüren Özgür Foster, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği Bölümü'nde okumaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.