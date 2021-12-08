Nimet İyigün kimdir? Annemizi Saklarken dizisi Zerrin kimdir? Zerrin Demir'i kim oynuyor, gerçek adı ne? Star TV'de 8 Aralık akşamı yayınlanmaya başlanan Annemizi Saklarken dizisinde rol alan Zerrin Demir'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide etkili bir role sahip Zerrin Demir karakteri de izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Annemizi Saklarken dizisinde Zerrin'i oynayan oyuncu ve gerek adı...

Nimet İyigün kimdir? Annemizi Saklarken dizisi Zerrin kimdir? Zerrin Demir'i kim oynuyor, gerçek adı ne? Star TV'de 8 Aralık akşamı yayınlanmaya başlanan Annemizi Saklarken dizisinde rol alan Zerrin Demir'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide etkili bir role sahip Zerrin Demir karakteri de izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Annemizi Saklarken dizisinde Zerrin'i oynayan oyuncu ve gerek adı...

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

Annemizi Saklarken dizisi Zerrin kimdir?

Star TV'nin iddialı dizilerinden Annemizi Saklarken dizisinde Zerrin Demir karakterine Nimet İyigün'ün canlandıracağı öğrenildi. Nimet İyigün pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Nimet İyigün kimdir?

Nimet İyigün 1 Aralık 1973 yılında dünyaya geldi.

Ankara'da doğan Nimet İyigün üniversite eğitimine kadar olan eğitimlerini Ankara'da tamamladı.

Oyuncu olmayı küçük yaşta kafasına koyan Nimet İyigün kariyerini bu yönde şekillendirmek için Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne gitti ve buradan mezun oldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak da aktif şekilde tiyatroculuk yapan Nimet İyigün pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

ilk oyunculuk deneyimini 1994 yılında Geçmişin İzleri adlı film ile yaşamış; Hayat Devam Ediyor ve Kalbimdeki Deniz dizilerinde rol almıştır.

2019 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Çocuk isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.

Nimet İyigün'ün rol aldığı diziler ve filmleri

2019 – Çocuk (Emine) (TV Dizisi)

2016-2017 – Kalbimdeki Deniz (Doktor) (TV Dizisi)

2016 – Mehmet Salih (Sinema Filmi)

2011 – Hayat Devam Ediyor (Belkıs) (TV Dizisi)

1994 – Geçmişin İzleri (TV Filmi)

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