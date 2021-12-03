Annemizi Saklarken oyuncuları kim? Annemizi Saklarken dizisi ne zaman başlayacak?

Annemizi Saklarken dizisi ne zaman başlayacak? Annemizi Saklarken oyuncuları kim? Star TV ekranlarında yeni bir dizi daha yayın hayatına başlıyor. Annemizi Saklarken dizisi oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi şimdiden başardı. Star TV'nin iddialı yapımlarından olacak Annemizi Saklarken dizisinin ne zaman başlayacağı da merak ediliyordu. Dizinin yayınlanan fragmanında ilk bölümün hangi gün yayınlanacağı açıklandı.

Annemizi Saklarken dizisi ne zaman başlayacak? Annemizi Saklarken oyuncuları kim? Star TV ekranlarında yeni bir dizi daha yayın hayatına başlıyor. Annemizi Saklarken dizisi oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi şimdiden başardı. Star TV'nin iddialı yapımlarından olacak Annemizi Saklarken dizisinin ne zaman başlayacağı da merak ediliyordu. Dizinin yayınlanan fragmanında ilk bölümün hangi gün yayınlanacağı açıklandı.

Star TV'de yeni bir dizi ekranlara geliyor. Başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizi şimdiden izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman saat kaçta başlaacağı ise netleşti. İşte Annemizi Saklarken dizisi hakkında detaylar...

Annemizi Saklarken dizisi ne zaman başlayacak?

Annemizi Saklarken dizisi Star TV ekranlarında 8 Aralık Çarşamba günü başlayacak.

Annemizi Saklarken saat kaçta?

İlk bölümü ile 8 Aralık'ta izleyicisiyle buluşacak olan dizinin başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Annemizi saklarken konusu

Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

Annemizi Saklarken oyuncuları kim?

Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır.

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.