Annemizi Saklarken dizisi Füsun kimdir? Füsun Moran gerçek adı ne? Füsun'u hangi oyuncu oynuyor? Annemizi Saklarken dizisi Star TV ekranlarında yayın hayatına merhaba demeye hazırlanıyor. Dizi 8 Aralık Çarşamba günü ekranlarda yerini almaya hazırlanırken dizi oyuncuları ve karakterlerin de kim olduğu merak edilmeye başlandı. Füsun Moran rolü dizide izleyiciyi oldukça şaşıracak gibi görünüyor. İzleyicilerin dikkatini çeken Füsun'un kim olduğu merak ediliyor. İşte Annemizi Saklarken dizisi Füsun hakkında detaylar...

Annemizi Saklarken dizisi Füsun kimdir? Füsun Moran gerçek adı ne? Füsun'u hangi oyuncu oynuyor? Annemizi Saklarken dizisi Star TV ekranlarında yayın hayatına merhaba demeye hazırlanıyor. Dizi 8 Aralık Çarşamba günü ekranlarda yerini almaya hazırlanırken dizi oyuncuları ve karakterlerin de kim olduğu merak edilmeye başlandı. Füsun Moran rolü dizide izleyiciyi oldukça şaşıracak gibi görünüyor. İzleyicilerin dikkatini çeken Füsun'un kim olduğu merak ediliyor. İşte Annemizi Saklarken dizisi Füsun hakkında detaylar...

Star TV'nin iddialı yapımlarından Annemizi Saklarken dizisi 8 Aralık Çarşamba günü izleyicisi ile buluşuyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden dizi tutkunlarının ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Dizide birbirinden usta isimler de yer alıyor. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer alırken pek çok usta isim de dizide öenmli rolleri üstklendi. Dizinde Füsun Moran karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Annemizi Saklarken dizisi Füsun kimdir? Füsun Moran gerçek adı ne? Füsun'u hangi oyuncu oynuyor?

Annemizi Saklarken dizisi Füsun kimdir?

Füsun Moran, sadece güzel bir Nişantaşı kadını değil, çok daha fazlasını barındıran bir kadın karakterinde izleyicinin karşısına çıkıyor. Annemizi Saklarken dizisinde Füsun'u usta oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu canlandırmaktadır.

Füsun Moran gerçek adı ne? Füsun'u hangi oyuncu oynuyor?

Dizide Füsun Moran karakterine hayat veren ismin Yeşim Ceren Bozoğlu olduğu öğrenildi.

Ceren Bozoğlu kimdir?

Yeşim Ceren Bozoğlu 29 Temmuz 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Yeşim Ceren Bozoğlu aynı zamanda yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından "Yılın Genç Kadın Oyuncusu" seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu'nun, başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde “En İyi Film Ödülü”nü kazanan, Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı. 2 Eylül 2007 tarihinde oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010 yılında eşinden ayrıldı. Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.

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