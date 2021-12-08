Annemizi Saklarken dizisindeki Derya kimdir? Annemizi Saklarken Derya Güven'i kim oynuyor, gerçek adı ne? Star TV ekranlarında yeni bir dizi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden dizi severlerin radarında giren Annemizi Saklarken dizisi genç oyuncularla da göz dolduruyor. Dizide Derya Güven karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu ise izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Annemizi Saklarken dizisinde Derya karakterini kim canlandırıyor? sorusuna pek çok izleyici tarafından yanıt aranıyor. İşte Annemizi Saklarken Derya'nın gerçek adı...

Star TV ekranlarında yeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. Başorllerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan'ın oynadığı Annemizi Saklarken dizisi konusu ile şimndiden izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizide Derya Güven karekteri de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Annemizi Saklarken dizisindeki Derya kimdir? Annemizi Saklarken Derya Güven'i kim oynuyor, gerçek adı ne? gibi sorular internette araştırılmaya başlandı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden dizi severlerin radarında giren Annemizi Saklarken dizisi genç oyuncularla da göz dolduruyor. Annemizi Saklarken dizisinde Derya karakterini kim canlandırıyor? sorusuna bu içeriğimizde yanıt vereceğiz...

Annemizi Saklarken dizisindeki Derya kimdir?

Annemizi Saklarken dizisi ekranlara iddialı bir şekilde geliyor. Başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide Derya Güven karakterini genç oyuncu Ece Yaşar canlandırmaktadır. Ece Yaşar genç yaşına rağmen pek çok dizi ve filmde rol almıştı. İşte Annemizi Saklarken dizisinde Derya rolünü oynayan Ece Yaşar'ın hayatı ve özgeçmişi...

Ece Yaşar kimdir?

Ece Yaşar Türk dizi ve film oyuncusudur.

1994 yılında dünyaya gelen Ece Yaşar 2015 yılında ilk kamera önü deneyimini yaşadı. Ece Yaşar yönetmen asistanlığı ve reklamlarda seslendirme de yapmaktadır.

1.65 metre boyunda, 54 kilo ve ikizler burcudur.

Aslen Denizlili olan Ece Yaşar oyunculuğa küçük yaşlarda merak salmıştır.

Ece Yaşar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimini tamamladı. Oyuncu olma yönünde adımlar atana Ece Yaşar Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünü tamamladı.

İlk olarak Kara Sevda dizisi ile ekranlara çıktı.

Tiyatro geçmişi de olan Ece Yaşar Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Karaca karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

2021 yılında Exxen'de yayınlanan Ölüm Zamanı adlı dizide oynadı.

Annemizi Saklerken hangi gün yayınlanıyor?

Star TV ekranlarında 8 Aralık'ta başlayacak olan dizi her Çarşamba günleri yayınlanacak.

Annemizi Saklerken dizisinin konusu nedir?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.