Annemizi Saklarken Handan kimdir? Handan'ın gerçek adı ne? Handan Bulut'u kim oynuyor? Annemizi Saklarken dizisi Star TV ekranlarında 8 Aralık Çarşamba günü başlayacak. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dizi meraklılarının ilgisini şimdiden çekmiş gibi görünüyor. Dizide Handan ve kızlarının hayatı Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmesiyle değişmeye başlayacaktır. Handan karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Annemizi Saklarken dizisinde Handan kimdir?

Annemizi Saklarken Handan kimdir? Handan'ın gerçek adı ne? Handan Bulut'u kim oynuyor? Annemizi Saklarken dizisi Star TV ekranlarında 8 Aralık Çarşamba günü başlayacak. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dizi meraklılarının ilgisini şimdiden çekmiş gibi görünüyor. Dizide Handan ve kızlarının hayatı Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmesiyle değişmeye başlayacaktır. Handan karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Annemizi Saklarken dizisinde Handan kimdir?

Annemizi Saklarken dizisi Star TV'de izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin başrollarinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer alıyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdinde merak edilir oldu. Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

Annemizi Saklarken Handan kimdir?

Annemizi Saklarken dizisinin başrol karakterinden biri Handan Bulut. Handan enerjisi oldukça yüksek bir annedir. Handan Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışırken Zerrin ve Dündar Demir çifti ile tanışır ve hayatı değişir.

Dizinin tanıtımında Ela karakteri için şunlar yazılıyor; Çocukluğuyla gençliği arasında savrulup duran Ela…

Handan'ın gerçek adı ne?

Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterini genç oyuncu Hande Doğandemir canlandırmaktadır. Genç oyuncu pek çok dizi ve filmde başrol oynamıştır. İşte Annemizi Saklarken Handan (Hande Doğandemir) öz geçmişi ve hayat hikayesi...

Hande Doğandemir kimdir?

Hande Doğandemir 22 Kasım 1985 yılında dünyaya geldi. Hande Doğandemir Türk dizi ve sinema oyuncusu, sunucu ve sosyologdur.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde çalışmıştır. Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim görmüştür. Üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okudu. Televizyon ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başladı ve kamera arkasında çalıştıktan sonra oyunculuğa başladı. Oyunculukla birlikte TRT'de sunuculuk yaptı.

2011'den itibaren oyunculukla eş zamanlı 20 dakikalık Hatırlar mısınız? adlı arşiv programının kamera arkasıyla birlikte TRT Okul'da iki yıl sunuculuk yapmıştır.

Sinema kariyerindeki ilk deneyiminde, Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma adlı filminde başrol olarak Ayperi karakterini canlandırdı. Aylin Zoi'nin "Mecaz" adlı müzik klibinde oynadı. 2015 yılında Kerem Deren'in yazdığı ve başrolünü oynadığı Racon Ailem İçin adlı dizide Yağmur karakterini canlandırdı.

Nejat İşler ile Browni intense reklamında vamp kadını canlandırdıktan sonra dikkat çekmiş, ardından Onur Ünlü'nün yönettiği Şubat dizisinde geleceği düşünceleri gören lunapark sahibinin kızı Elem karakteriyle birlikte eşzamanlı konuk oyuncu olarak tek bölümlük Leyla ile Mecnun dizisinde hiç konuşmadan insanlara gülen Şans karakteri ve sunmaya devam ettiği "Hatırlar Mısınız?" programıyla akıllarda yer edinmiştir. Hemen peşinden Güneşi Beklerken dizisinde liseli atletizm sporcusu Zeynep rolüyle başrolde oynayarak tanınmıştır. Lipton şans öpücüğü reklamlarında Güneşi Beklerken dizisinde başrolü paylaştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile marka yüzü oldu.

2011-2012 yıllarında, TRT 1'de yayınlanan Sen de Gitme dizisinde iki sezon acil doktoru Aslı karakterini canlandırmıştır. Dizinin 2. sezonu ile birlikte eş zamanlı olarak TRT Okul'da "Hatırlar mısınız?" programını sunmaya başladı.

Ardından aynı sezon "İbret ailem" adlı yaz dizisinde albenili İpek karakteriyle absürt-komedi oynadı. Konuk oyuncu olarak tek bölümlük Vanlı depremzedeyi oynadığı Böyle Bitmesin dizisi hariç bir süre sadece sunuculuk yaptı.

Kamera arkasında gelen tekliflerle başrollerini oynadığı kısa süreli Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle oyunculuğa adım atmış. Sonrasında 2010'da kamera arkasında çalışmaya devam ederken Altan Gördüm ve Vahide Perçin'den Akademi 35 Buçuk'tan oyunculuk eğitimi aldı.Atasay doğum günü kutlama reklamında oynamış ve Avon Dergisi'nin 2010 Haziran ayının "Yüz Güzeli" seçilmiştir.

İletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırlarken bir yapım şirketinde stajyerlik yapan sosyolog Hande Doğandemir çeşitli yapım ve rejilerde çalıştı. Kamera arkasında editör yardımcısı olarak en son program içeriği hazırladı. 2020 yılında konuk oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolünü canlandırmıştır. Doğandemir, son olarak Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisinde “Filiz” rolüyle başrolde yer aldı.

Hande Doğandemir dizileri

2021-günümüz Annemizi Saklarken

2021 Hükümsüz Filiz

2020 Kırmızı Oda Nesrin

2019 Yüzleşme Masal Karaca / Gonca Kalenderoğlu

2018 Can Kırıkları Leyla Akgün Doğan

2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Hatice Turhan Sultan

2016 Hayatımın Aşkı Gökçe

2015 Racon: Ailem İçin Yağmur / Azra

2013-2014 Güneşi Beklerken Zeynep Yılmaz

2013 Leyla ile Mecnun Şans

2013 Şubat Elem -

2012 Böyle Bitmesin Ceylan Ağalı

2012 İbreti Ailem İpek Şenocak

2011-2012 Sen De Gitme Asl

2010 Keskin Bıçak Aslı Karaağaç

2010 Kahramanlar Zeynep Kayhan

Hande Doğandemir sinema filmleri

Yıl Başlık Rol

2019 Nuh Tepesi Elif

2017 Kaybedenler Kulübü Yolda Sevda

2016 Her Şey Aşktan Pelin

2015 Bana Masal Anlatma Ayperi

2021 Daha İyi Bir Yarın Ekin

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