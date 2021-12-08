Annemizi Saklarken Ela kimdir? Annemizi Saklarken dizisi Ela Güven'in gerçek adı ne? Ela'yı kim oynuyor? Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Annemizi Saklarken dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden dizi severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizide Ela Güven karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu ize izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Annemizi Saklarken dizisi Ela'nın gerçek adı...

Annemizi Saklarken Ela kimdir? Annemizi Saklarken dizisi Ela Güven'in gerçek adı ne? Ela'yı kim oynuyor? Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Annemizi Saklarken dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden dizi severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizide Ela Güven karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu ize izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Annemizi Saklarken dizisi Ela'nın gerçek adı...

Annemizi Saklarken dizisi Star TV'de izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin başrollarinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer alıyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdinde merak edilir oldu. Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

Annemizi Saklarken Ela kimdir?

Dizinin tanıtımında Ela karakteri için şunlar yazılıyor; Çocukluğuyla gençliği arasında savrulup duran Ela…

Annemizi Saklarken dizisi Ela Güven'in gerçek adı ne?

Annemizi Saklarken dizisinde Ela Günen karakterini genç oyuncu Derya Pınar Ak canlandırıyor. Genç olmasına rağmen pek çok dizide rol alan Derya Pınar Ak gelecek vaadeden oyuncular arasında gösteriliyor. İşte Annemizi Saklarken Ela'nın (Derya Pınar Ak) öz geçmişi ve hayat hikayesi...

Derya Pınar Ak kimdi?

Derya Pınar Ak genç dizi oyuncusudur. Son olarak Annemizi Saklarken dizisinde Ela Güven karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Kamera önüne Cadı Üçlemesi filmi ile geçen Derya Pınar Ak 18 yaşındadır.

Uzak Şehrin Masalı dizisi ile adını duyuran Derya Pınar Ak Exxen platformunda yayınlanan hükümsüz dizisinde de İnci karakterini canlandırdı.

Aktif olarak tiyatro da yapan Derya Pınar Ak @deryapinarak kullanıcı adı ile sosyal medyada yer almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.