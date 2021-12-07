Amerika keşfedilince hangi besinler dünyaya yayıldı?

1492 yılında İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabella, Kristof Kolomb’un keşif gezisine sponsor oldular. Kolomb bu sayede dünyanın gidişatını tümüyle değiştirecek bir sefere imza attı.



Kolomb İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabella'nın sponsorluğunda başladığı keşfin ilk gezisinde, 12 Ekim 1492 tarihinde Bahama Adalarına ayak bastı. Buradaki yerli halkın ismi Taino kabilesiydi. Bu kabile o dönemde dünyanın başka hiçbir ülkesinde bilinmeyen mısır, kabak ve fasulye tüketiyordu.

Mısır

Mısır Taino isimli kabilenin en çok tükettiği besindi. Mısır İspanya'ya gittikten sonra en kısa sürede kabul gören ve yaygın bir şekilde tüketilen besin oldu. Hatta İspanyollar 1630 yılında mısır ticaretini ellerine aldılar. Mısır, Çin'e ulaşınca burada da kabul gördü. Çin, o dönemde de dünyanın en kalabalık nüfusuna sahipti ve kolay bir şekilde yetişen mısır halkın doyması için iyi bir besindi.

Kabak çeşitleri

Bal kabağı, Amerika kıtası kökenlidir. Su kabağı ve sakız kabağının farklı türleri dünyanın diğer kısımlarında yetişmekteydi ancak Amerika kökenli türleri Avrupa'ya Kolomb'un seyahatlerinden sonra ulaştı. Aynı zamanda fasulye türleri de buraya aitti ve halkın en çok yediği besinlerden biriydi. Ülkemize ise keşfedilmesinden yaklaşık 200 sene sonra geldiği düşünülüyor.

Patates

Patatesin beyaz ve tatlı çeşitleri Güney Amerika'daki And Dağları civarından gelmedir. Bu bölgenin yerli halkı, patatesin yaklaşık 200 türünü yetiştirmiş ve bu besini dondurarak da saklamış. Patatesin Avrupa'da en çok İskoçlar ve İrlandalılar tarafından tarımı yapıldı ve tüketildi. 19.yüzyılda İrlanda'da büyük bir kıtlık olduğu zaman, çok sayıda İrlandalı Kuzey Amerika'ya göç etti ve dönünce patatesi de ülkelerine götürdüler. Bu sayede Güney Amerika'ya özgü patates, Kuzey Amerika'ya da gitmiş oldu.

Turp, nohut ve kavun

Kolomb, ikinci seyahatinden turp, nohut ve kavunla birlikte geri döndü. Aynı zamanda Amerika kıtasına özgü bir buğday türü, arpa ve yulafın yanı sıra şeker kamışı ve turunçgiller de kıtaya kaşifler tarafından getirildi. Bu besinlerin birçoğu “barbar yiyecekleri” olarak görüldü ve insanı hasta edebilecekleri korkusuyla uzunca bir müddet tüketilmedi. Kakao, acı kırmızı biber ve ananas ise kolay bir şekilde kabul gördü.

Acı kırmızı biber

Acı kırmızı biberin anavatanı Orta ve Güney Amerika'dır. Bu biberin tohumları, kıtanın keşfinden bir sene sonra İspanya'ya götürülüp ekilmiş. Ve daha sonra buradan dünyaya yayılmış.

Domates

Domatesin anavatanı Güney Amerika'nın batı kıyılarıdır. İspanyollar, domatesi ülkelerine götürdüklerinde, bitkinin yapraklarından yükselen koku yüzünden Avrupalılar zehirli olduğunu düşünmüş. Daha sonra zehirli olmadığı anlaşılınca İspanyol mutfağının vazgeçilmezi olmuş.

Yer fıstığı

Yer fıstığının anavatanının Brezilya veya Peru olduğu düşünülüyor. İspanyol tüccarlar yer fıstığını hem kendi ülkelerine hem de Afrika ve Asya'ya götürmüş.

Kakao

Kakao ağaçları, milattan önce 5. yüzyıldan beri Amerika'nın en eski yerli halklarından Olmekler tarafından yetiştiriliyordu. Kolomb, bir başka seferinden 1502'de İspanya'ya döndüğünde, bu taneleri barbarların kullandığı parayı göstermek için yanında götürmüştü. 1519 yılında kaşif Cortes, Azteklerin şoko latte içtiklerini gördü. Ama asıl 1606 yılında kıtaya gelen İtalyanlar tarifi öğrendi, geliştirdi ve Avrupa'ya yaydı. 1657'de Avrupa'da ilk çikolata dükkanını açan ise İngilizler oldu.

Tütün

Kolomb, tütünle ilk kez 1492 senesinde San Salvador'da karşılaştı. Yaklaşık bir asır sonra tütün, İspanya'dan ülkemize ve buradan tüm Asya'ya kadar dünyada yayıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.